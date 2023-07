Gladys La Bomba Tucumana asegura que la siguen vinculando con Morena Rial: “Me piden que me haga cargo”

Gladys La Bomba Tucumana fue como “angelita” invitada a LAM y Ángel de Brito le recordó el día que nombró a Morena Rial frente a su padre, Jorge Rial, en medio de una desafortunada enumeración de insultos y ataques de los usuarios de las redes. La cantante aprovechó para explicar por qué mencionó a la joven y terminó enfrentada con Marcela Feudale.

El clip de La Bomba en Intrusos de años atrás, es de los más reproducidos y pasó a ser uno de los momentos más recordados de la televisión argentina. Es que la artista protagonizó un momento de tensión, que en LAM recordaron en medio de la polémica entre Rial y su hija mayor.

“Sucia’, ‘pata sucia’, ‘ladrona’, ‘el único tema que tenés (por La pollera amarilla)’, ‘gorda’, ‘cerda’, ‘sos la mamá de Morena Rial’”, fue la frase que provocó que La Bomba reciba una carta documento de Morena y en el programa de De Brito aclaró qué fue lo que quiso expresar.

“Rial quedó seco ese día”, lanzó el conductor del ciclo al terminar de ver el video de La Bomba en Intrusos. “Él entendió cómo se lo decía. Estaba contándole a él lo que me decían, pero nunca con la intención con la que la gente la tomó”, se defendió.

“No fue con la intención ni de ofenderla a la nena o a él”, aseguró la artista. Aunque en su momento fue un escándalo, ya que la joven le envió una carta documento, pero entre abogados pudieron solucionarlo.

Sin embargo, reveló que con el paso del tiempo, aún la vinculan con la hija del periodista. “Todavía la gente me escribe eso, ‘cuándo te vas a hacer cargo’ me dicen”, dijo Gladys y contó que desde que se supo que la madre biológica de Morena Rial es tucumana, los comentarios fueron en aumento.

El exabrupto de 'La Bomba' Tucumana en Intrusos: "Me decían 'sos la mamá de Morena Rial'"

La Bomba Tucumana y Morena Rial hicieron las pases

Tras muchos idas y vueltas, los meses fueron corriendo y el juicio se cerró y la cantante quedó sobreseída. “La verdad es que me duele en el alma ver como la Justicia de la Ciudad no hace nada para frenar la discriminación. Estos actos lo único que logran es que la gente que sufre de discriminación baje los brazos. No saben el mal que están haciendo”, había asegurado la hija de Jorge en sus redes sociales.

Finalmente, tras a dos meses del veredicto de la Justicia, More y Gladys se volvieron a reencontrar en un evento de un boliche de la ciudad porteña y como si fuese poco, se animaron a posar para una fotografía juntas.

La Bomba Tucumana y Morena Rial hicieron las pases en agosto del 2021.

