Luego del escándalo, Gladys La Bomba Tucumana y Morena Rial protagonizaron un sorprendente reencuentro

En septiembre del año pasado, Morena Rial denunció por discriminación a Gladys “La Bomba Tucumana”, quien en el 2019 dijo en la cara de Jorge Rial que la discriminaban diciéndole que era “la mamá de Morena Rial”.

“Si hay alguien que sufrió bullying en el Bailando, fui yo. No saben el daño que puede hacer la gente que escribe cosas horrendas detrás de una computadora. Me decían ‘empanada, negra villera, sucia, pata sucia, ladrona, gorda, cerda, sos la mamá de Morena Rial’”, le había dicho la cantante al conductor de “Intrusos” en su programa.

Tras muchos idas y vueltas, los meses fueron corriendo y el juicio se cerró y la cantante quedó sobreseída. “La verdad es que me duele en el alma ver como la Justicia de la Ciudad no hace nada para frenar la discriminación. Estos actos lo único que logran es que la gente que sufre de discriminación baje los brazos. No saben el mal que están haciendo”, había asegurado la hija de Jorge en sus redes sociales.

Finalmente, tras a dos meses del veredicto de la Justicia, More y Gladys se volvieron a reencontrar en un evento de un boliche de la ciudad porteña y como si fuese poco, se animaron a posar para una fotografía juntas.

El Polaco Moreno, RRPP del local, se encargó de juntar a las mujeres para que ambas pudieran hacer las paces. “Nunca te quise lastimar, yo te quiero mucho de verdad”, le aseguró “La Bomba” a la joven frente a todos los presentes que registraron el momento con sus teléfonos celulares.

“Fue grato poder abrazarla, darle un beso y que reine la paz. Más en estos momentos feos. Nos encontramos, justamente, para trasmitir que es mejor estar bien con las personas y no mal por cosas que no han sucedido. Por lo menos, no entre ella y yo. Porque yo la quiero mucho y nunca haría nada para dañarla, ni a ella ni a nadie. Así que nos sacamos una foto, para todas las personas que piensan que existe algo raro. Está todo excelente. Y yo la aprecio mucho desde siempre a More”, contó horas más tardes Gladys al programa “El Run Run del Espectáculo”.