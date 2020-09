Ésta es la cifra que More Rial planea sacarle a la Bomba Tucumana

Ya fue presentada la demanda que More Rial inició a Gladys la Bomba Tucumana. Todo comenzó cuando la cantante en Intrusos enumeró la serie de insultos y agravios que recibía en las redes sociales y mencionó a “mamá de More Rial” como uno de ellos. Esos dichos terminaron en una denuncia por discriminación. “Hacer mención que ser la madre de Morena Rial es una barbaridad y un acto de bullying, como la misma Gladys lo dio a entender en las entrevistas periodísticas, ejerce un acto de discriminación y fomenta que la Sra. Rial sea objeto de comparación y agresiones de índole discriminantes”, asegura la denuncia que presentó Alejandro Cipolla, el abogado de la hija de Jorge Rial, según Contexto Tucuman.

internet

“La extensión de los dichos aberrantes fueron de una magnitud única ya que fueron viralizados en todas las redes sociales provocando un grave daño en la psiquis de la Sra. Rial”, aparece en el documento. “El acto de discriminación se basa en las comparaciones que hace la misma, poniendo como adjetivo ‘mamá de Morena Rial’, es decir como si fuese malo, o un insulto, este accionar solo tiene como objeto humillar a la Sra. Rial, ya que la etiqueta dentro de comparaciones aberrantes”, enfatiza, unos días después de que Gladys se defendió diciendo que podía disculparse con Morena, pero que no tenía dinero.

Sin embargo, el abogado de la hija mayor del conductor de Intrusos se mostró intransigente. “Vamos a solicitar 200 mil pesos en esta instancia. Si nosotros no podemos conciliar este acuerdo, vamos a pedir que se le aplique la sanción. Ahí sí, la vamos a llevar ante la Justicia de la Nación, con una querella penal, por calumnias e injurias y vamos a iniciar una demanda civil por daños y perjuicios”, había dicho, al tiempo que cuestionó los últimas declaraciones de la cantante. “¿En el programa no le pagan? Si no tiene plata, le vamos a embargar el sueldo del Cantando”, lanzó el abogado de More Rial, sobre la demanda que le inicia a Gladys la Bomba Tucumana.