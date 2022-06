Gladys, La Bomba Tucumana, mostró una parte de su cuerpo que compararon con Jimena Barón

Desde hace un tiempo, la imagen de Gladys La Bomba Tucumana ha mostrado cambios que no dejan de sorprender a sus fanáticos. Desde que bajó más de 20 kilos, la cantante no para de compartir en sus redes sociales fotos presumiendo su nuevo cuerpazo.

Así, la diosa de la movida tropical visitó Pasión de Sábado y sorprendió con uno de sus looks más atrevidos. El atuendo elegido por Gladys consiste en un total black y se la jugó con una blusa transparente que dejaba todo su corpiño a la vista. Además, llevó shorts súper cortos y botas bucaneras como broche de oro.

“Mmm me gusto esta foto. Que me saco mi amiga Daniela en Pasión”, escribió Gladys la Bomba junto a la imagen que tomó tras bambalinas y que no tardó en llenarse de comentarios y elogios por parte de sus fans.

Gladys, La Bomba y su lool total black.

“Parece Jime Barón”, “más bomba que nunca”, “cada día más linda”, “danos tu secreto”, fueron algunos de los comentarios que dejaron sus fans.

Los look súper sensuales de Gladys, La Bomba

Desde hace un tiempo y debido a su nueva apariencia, Gladys La Bomba no duda en compartir en sus redes sociales sus espectaculares looks y su estupenda figura.

