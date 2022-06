Mirtha Legrand no logró contener las lágrimas al ver a Juanita Viale desfilando vestida de novia

Mirtha Legrand, la gran diva de los argentinos volvió a mostrarse en público tras la ceremonia de los premios Martín Fierro y el aislamiento por ser Covid positiva. Con su glamour nato y un estado radiante, la actriz fue a vivir la Semana de Alta Costura realizada en el MALBA.

En compañía de Marcela Tinayre, La Chiqui escogió el día en que Gino Bogani haría muestra de sus mejores diseños. Se la vio disfrutando junto a su hija y también se las notó emocionadas. Varias lágrimas salieron de sus ojos cuando Juanita Viale apareció en la pasarela.

La nieta de la diva de la televisión argentina caminó con un vestido de novia de alta costura y se frenó enfrente de Mirtha y Marcela, les lanzó un beso y continuó con la pasada.

Legrand no podía parar de llorar y se supo que uno de los motivos de demostrar sus sentimientos fue porque le habían asegurado que Juana no iba a salir en el desfile. Y segundo, es porque vio radiante a su nieta y reemplazo en la conducción de sus clásicos almuerzos.

Seguramente Mirtha imaginó a su nieta en su propia boda con su pareja Agustín Goldenhorn, a quien conoció en 2019. Una idea que quizá pronto se concrete, recordemos que en 2021, Legrand y Juanita condujeron juntas y la joven impactó con un vestido blanco.

Juana Viale desfiló vestida de novia y Mirtha Legrand lloró al verla

“Un novio para esta novia diría una, ¿no? Vamos a ver qué pasa”, dijo Viale al aire en aquella oportunidad. “¿Te vas a casar, Juanita?”, le preguntó su abuela con picardía pero no obtuvo respuesta.

Juana Viale desfiló vestida de novia y Mirtha Legrand lloró al verla

Mirtha Legrand, emocionada hasta las lágrimas al ver a Juanita vestida de novia

Cuando terminó el desfile y emprendieron el regreso a sus hogares, el móvil de “LAM” encontró a las mujeres de la familia Legrand Tinayre y habló con ellas. La Chiqui confió: “Me siento estupendamente bien y emocionada con lo de Juana, una sorpresa increíble. Ella me dijo que no venía y Gino también, es cómplice”.

“¿Ahora que la vieron de blanco me imagino que deben dar ganas?”, consultó el periodista y Marcela soltó: “Es fantasía de ustedes por ahora”.

Respecto a su futuro en la televisión, la Chiqui no dio detalles y solo lanzó que le preguntaran a su nieto y productor: “Hablen con Nacho Viale”. A lo que sumó: “Tengo muchas ganas de volver a la tele, ya tendría que haber vuelto. Debería haber vuelto, pero en eso estamos”.