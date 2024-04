El letal comentario de Mirtha Legrand sobre la comida que Juana Viale le sirve cuando la visita

Si algo caracteriza a Mirtha Legrand es que no tiene filtros a la hora de exponer lo que piensa o lo que siente. Fue por eso que no dudó en hacer público en su programa una situación que se repite cada vez que visita a su nieta, Juana Viale, con quien no comparte ciertas formas de actuar o de pensar.

En más de una oportunidad quedó expuesto que Mirtha Legrand no está en total acuerdo con su nieta sobre su forma de vivir la vida, incluso en cuanto lo laboral. Y, en las últimas horas, se viralizó un video en el que la diva de los almuerzos cuenta una intimidad que casi nadie conocía y que hizo reír a todos.

Mirtha Legrand y Juana Viale

Juana Viale es vegana, por lo que rechaza el uso de productos de origen animal en los alimentos, pero también en otros aspectos de la vida cotidiana. Es por eso que la alimentación de la conductora es restringida en algún punto y basada en vegetales.

Incluso, Juana tiene su huerta, la que cuida con mucha dedicación y de donde saca lo que ella y sus hijos comen en casa. Pero a Mirtha no le agrada mucho la idea de comer “todo verde” y prefiere platos “más compactos”.

Mirtha Legrand confesó que pasa hambre cuando visita a Juana Viale

Fue en plena pandemia, cuando Mirtha regresó a su programa para hacer un especial junto a su hija, Marcela Tinayre, y Juana Viale, cuando confesó que pasa hambre cuando va a comer a la casa de su nieta. El clip de años atrás se viralizó en redes y todos hablan del comentario de la reconocida conductora.

“Yo cuando voy a la casa de Juana me da todo lo de la huerta... Y me voy con un hambre... Porque me da de comer todo verde... Y yo no soy del todo verde, no soy así. Yo como compacto...”, expresó Mirtha, totalmente sincera, mientras su nieta y todos los presentes en el estudio reían a carcajadas.

“Cuando me vuelvo en el auto siento un hambre. Decí que siempre llevo alguna galletita”, admitió la conductora. “Siempre... Y chocolates”, sumó Juana. “Esto es una confesión”, cerró Legrand.