Mirtha Legrand expresó cuál es su mayor miedo sobre Milei: “Desagradable”

La relación entre la conductora Mirtha Legrand y el presidente Javier Milei parece estar lejos de la cordialidad y el respeto demostrados en las “mesazas” de semanas atrás. Es que la diva se mostró ofendida por el ataque realizado por el jefe de Estado al avalar una chicana por el recorte en el cine argentino.

Luego de que Mirtha expresara su desacuerdo con el ajuste en la cultura, el Presidente dio aval con un retuit en X un posteo de Julio Burdman en el que sugería que la Chiqui debía comprar el cine Gaumont si tanto le preocupa y no que sea responsabilidad del Estado: “Contribuiría a cambiar la mala imagen que tienen los argentinos de sus propios referentes culturales”.

Pero a Mirtha esto no le gustó.

El reposteo de Milei contra Mirtha Legrand (X)

Qué dijo Mirtha Legrand sobre Milei

“No corresponde. Decir que debo comprar el cine es ridículo, es ridículo. ¿Sabés qué? Da como cierto temor a expresarte. Si cada cosa que vas a decir que no le gusta mucho al Gobierno te la van a retrucar... Es desagradable”, lamentó la actriz de 97 años en diálogo con Canal de la Ciudad.

Mirtha está preocupada por cómo Milei agrede a quienes piensan diferente: “Me sorprendió mucho cuando reaccionaron así. No sé si fue gente a favor del Gobierno o no. Yo no estoy en contra de este Gobierno porque toma represalias y es muy desagradable”, manifestó.

Qué dijo Mirtha sobre el ajuste en el cine argentino

Mirtha Legrand cuestionó el sábado pasado al Gobierno y se pronunció en contra de las versiones que indican un posible cierre del emblemático cine Gaumont, propiedad del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), ubicado a escasos metros del Congreso Nacional.

Durante su programa “La noche de Mirtha”, la Chiqui exteriorizó su preocupación por el futuro del cine, instando a la comunidad artística a unirse para evitar su clausura.

“Que no cierre el Gaumont, chicos. La gente del ambiente tenemos que hacer fuerza, tenemos que hacer algo para que no cierre”, remarcó la conductora y destacó la importancia de preservar este patrimonio cultural.

Mirtha Legrand y Javier Milei. (Instagram Mirtha Legrand)

Además, Legrand elogió las condiciones actuales del cine Gaumont, calificándolo como “espléndido” y “en muy buenas condiciones”.

La discusión en el programa de El Trece giró en torno a las medidas de ajuste en el INCAA y las críticas al gobierno de Javier Milei por su presunto desinterés en la industria cinematográfica nacional.

Si bien algunos invitados destacaron la necesidad de un control más riguroso sobre los recursos, coincidieron en que el cierre no es la solución adecuada.

Seguí leyendo: