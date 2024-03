“Te vamos a liquidar”: una senadora de Chubut que votó contra el DNU de Milei reveló que la amenazaron de muerte

La senadora de Chubut, Edith Terenzi, es radical pero integra el bloque Cambia Federal. Bajo esa línea, la funcionaria votó en contra del DNU del presidente Javier Milei presentado esta semana. Hoy, Terenzi aseguró que la amenazaron de muerte incluso antes de posicionarse para el rechazo en el recinto.

En ese marco, la senadora chubutense culpó a la Presidencia por esta serie de descalificaciones, agravios y amedrentamientos que sufrió, ya que consideró que esas “huestes” que la atacaron vienen de la Casa Rosada.

Amenazas a Terenzi antes de sesionar

Durante el tratamiento en la Cámara alta, en los momentos previos a la votación, la senadora había pedido una moción de privilegio en la que solicitó que Milei se retractara ante aquellos que afectó cuando avaló determinadas imágenes y dichos en las redes sociales, con el fin de ir contra el gobernador de su provincia, Ignacio “Nacho” Torres.

Según declaró Terenzi, ese pedido fue el detonante para la catarata de mensajes que le llegaron. “Planteé el jueves una cuestión de privilegio no para defender a Nacho Torres, sino a los colectivos vulnerados. Las publicaciones que circularon, con las que el Presidente está de acuerdo, como la del gobernador como una persona Down o víctima de violencia sexual, son cosas inadmisibles; está ocurriendo una naturalización”, detalló la legisladora.

Edith Terenzi fue amenazada de muerte. Foto: Senado

Además, durante su entrevista con Radio Splendid la funcionaria habló sobre los “Me gusta” que dio Milei en su momento, cuando se enfrentó con el mandatario chubutense por el giro de determinados fondos a la provincia.

Rechazo al DNU, insultos y amenazas de muerte

“Después de haber planteado la cuestión de privilegio, cinco o seis horas antes de haber rechazado el DNU, empecé a recibir amenazas en el teléfono, prácticamente a partir de las 13. Empezaron a viralizar mi teléfono, mis datos personales. Las barbaridades que te dicen por privado son increíbles, es un nivel de agresión al que no estábamos acostumbrados”, relató Terenzi.

La senadora Nacional por Chubut rechazó el DNU. Foto: X / @Radio10

Convencida de que se debe discutir pero no llegar a tal punto de violencia, la senadora cargó directamente contra Milei. “Esto tiene que ver con las actitudes del presidente, porque él también nos agrede”, afirmó la dirigente, que reveló sobre los escritos que recibió: “No voy a decir malas palabras, pero entré en la categoría de ‘vieja meada’, que es lo más natural que dicen las huestes de Milei. Pasé a ser ‘casta’, cuando yo nunca pertenecí ni perteneceré a ninguna casta”.

“Después se acuerdan de tu madre, de partes del cuerpo de tu hermana y te dicen: ‘Cuando te crucemos por la calle, te vamos a matar. Cuidate porque en donde te veamos, te vamos a liquidar’”, contó Terenzi.

Terenzi adjudicó la agresión a un “grupo de trolls”

Segura de que “no es natural” que sucedan este tipo de episodios en democracia, la senadora acotó sobre lo que le ocurrió el jueves, en una mirada directa a Casa Rosada: “Ese es el nivel de agresión y amenazas que manejan este grupo de trolls y estas huestes que vienen de la Presidencia”.

Viralizaron los datos personales de Edith Terenzi y recibió una gran cantidad de mensajes con insultos. Foto: X / @EdithTerenzi

Además, la legisladora detalló que había definido su voto en contra desde que Milei dictó el megadecreto, ya que consideró que “vulneraba la capacidad del Congreso de legislar” y asimismo que era “un exceso en las facultades” que tiene el mandatario. “Mi decisión estuvo tomada y fue acompañada por el gobernador de mi provincia desde diciembre”, reconoció Terenzi.

Bajo ese contexto, Edith Terenzi salió a respaldar al titular de su partido, Martín Lousteau, duramente criticado por otra parte del espacio en las últimas horas: “Estoy de acuerdo con Lousteau, comparto con él que no había necesidad, sí urgencia con algunas cuestiones, pero no estoy de acuerdo con apoyar un decreto que vulnera el Parlamento. La postura de Lousteau fue muy clara; lo hizo con convicciones y con absoluta claridad”.

Los polémicos posteos de Milei contra Lousteau en redes sociales. (Captura de pantalla)

Y agregó: “No creo en el quiebre de la UCR. Las situaciones en las provincias son absolutamente disímiles. Yo pertenezco a una que tiene superávit primario en estos tres meses de gobierno, la mayoría de las del sur no dependen del gobierno nacional. Pero esa no es la realidad del resto”.

“Entonces es altamente probable que más de un senador haya sido advertido por su gobernador, y necesitaba bancar a su territorio y que su gobernador no fuera asfixiado financieramente, como está sucediendo con tantas provincias”, concluyó la senadora de Chubut.

