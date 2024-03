El gobernador de Chubut denunció nuevamente una operación de los “trolls” de Casa Rosada

El gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres desmintió una supuesta reunión con la exvicepresidenta Cristina Kirchner, ya que esa información provenía de cuentas de X (antes Twitter) afines a La Libertad Avanza. El mandatario provincial, ya tuvo un enfrentamiento con Javier Milei por el no envío de fondos de coparticipación.

Debido a esto, Torres cuestionó las “operaciones con patas cortas” de los trolls de la Casa Rosada en la red social. “Hay operaciones que tienen patas cortas”, sostuvo Torres en su perfil de X.

Con respecto a la supuesta reunión entre Torres y Cristina Kirchner, el sitio Madryn Ahora se encargó de afirmar que el encuentro del sábado pasado ocurrió por pedido del gobernador. Luego, la cuenta “El Trumpista”, seguidor caracterizado del Presidente en X, hizo llegar la información a Javier Milei.

Sin embargo, Torres se encargó de desmentir: “Se ve que hay medios más preocupados en mentir que en informar, veo que en la oficina de ‘trolls’ de la Rosada están entusiasmados buscando instalar algo que es absolutamente falso”.

Ignacio “Nacho” Torres desmintió una supuesta reunión con Cristina Kirchner. Gentileza: Captura X @NachoTorresCH.

Y concluyó con una crítica directa a la Casa Rosada, con Milei como objetivo: “Sería un buen momento para dedicarse a gobernar”.

Esta no es la primera vez que Torres protagoniza un conflicto con Milei en redes

Durante el punto máximo de la pelea por la coparticipación, el Gobierno nacional no envío fondos a Chubut, entonces la provincia amenazó con cortar el suministro de petróleo. Entonces, en ese momento comenzó una gran cantidad de retuits presidenciales y terminó con un ida y vuelta entre ambos.

El 23 de febrero, Milei reposteó publicaciones y memes que tildaban a Torres de “chavista”, comunista, amigo de Horacio Rodríguez Larreta y mafioso. Hasta retuiteó uno que se preguntaba: “¿Este sorete es un golpista?”. Todos los tuits pertenecían a cuentas afines al Presidente.

Inmediatamente comenzaron los cruces. “Hola Nachito y cómplices”, publicó Milei junto a una mención al artículo 194 que establece una pena de prisión de entre tres meses y dos años a quien entorpece el suministro de petróleo.

Torres le contestó: “No le tengo miedo”. “A mí me eligieron para defender los intereses de mi provincia, y así lo voy a hacer”, le recordó.

Milei, entonces, apuntó nuevamente: “Nachito, no te hagas drama que lo vamos a resolver en la Justicia... De paso aprendé a leer un contrato de deuda así te evitás quedar en un muy ridículo off-side... Ánimo! Ya aprenderás...”.

Al otro día, Torres subió la apuesta en diálogo con Radio Mitre: “Por Twitter son muy guapos, se animan a pelearse con Lali Esposito, pero no vi que hayan dado peleas para terminar con las verdaderas mafias”.

“A mí no me importa que me manden un ejército de trolls para ponerme la cara de (Hugo) Chávez. Es más: me mandaron un mensaje ayer dándome un ultimátum: ‘Vamos a sacar los tanques a las redes’. Estos pibes están locos”, criticó el mandatario provincial.

“Es ‘Che, Nacho, o te callás la boca o te vamos a escrachar con los trolls en Twitter’”, resumió Torres.