La hija de Karina la Princesita busca un novio para su mamá y lanzó una campaña en redes

Sol Cwirkaluk, hija de Karina La Princesita busca novio, pero no para ella sino para su madre, a fin de que pueda iniciar una nueva vida sentimental. Así, ideó una divertida campaña en Instagram con el objetivo de que sus seguidores la ayuden a concretar su plan, según TN.

La idea de la cantante de 15 años es encontrar pareja para Karina, así que subió a sus historias una linda foto de ella en sus redes para buscar potenciales “candidatos”. Por supuesto, no dejó de lado los requisitos que deben cumplir los interesados.

Karina y Sol

“Se busca novio para mi mamá. Serán juzgados por sus amigas antes de que ella los conozca. Si tenés entre 46 y 36 años, te estamos buscando”, comenzó la hija del Polaco con su iniciativa. Además. incluyó todos los requisitos a considerar: “Características: hombre no infiel, no mentiroso, con responsabilidad afectiva e inteligencia emocional”.

La hija de Karina la princesita le busca novio

Lo cierto es que Sol no solo les pidió a sus fans que difundieran esta campaña, sino que además la propia Karina la reposteó con el mejor humor y comentó la idea con varios emojis riéndose.

La vida amorosa de Karina La Princesita

En octubre, Karina La Princesita dio una entrevista donde comentó cómo está su vida sentimental desde que su relación con Nicolás Furman se terminó. En aquel momento se sinceró: “Es la primera vez que me pasa que no sé si hay un título, pero no me importa. Estoy muy tranqui. Se los recomiendo. Sí, con Nicolás estamos bien, disfrutando cosas. Pobrecito. Pero sí, estoy sola”.

Karina La Princesita y El Polaco.

Además, la artista explicó que se encuentra en su mejor momento a nivel emocional, pues no necesita con urgencia encontrar nueva pareja. “En un momento era una prioridad tener un pilar. No porque sin un hombre no se pueda, pero ya no siento más que no puedo. Pero en algún momento lo pensaba y ahora digo ‘ok, tengo ganas de estar tranquila’. De todas maneras, estoy… No sé en qué estoy”, contó.

Este tipo de comentarios confusos preocuparon a sus fans por aquellos días, aun cuando en varias oportunidades la compositora intentó llevar tranquilidad a quienes la siguen y afirmó que el bajón anímico que sintió, no tenía que ver directamente con su relación. Sin embargo, terminó por asumirlo poco tiempo después, y a esto se sumó la sensibilidad que le produjo el cumpleaños número 15 de su hija.

Sin embargo, todo indica que Solcito no parece muy convencida de los dichos de Karina, así que espera recibir muchas solicitudes entre sus mensajes directos, con la esperanza de que la vida amorosa de Karina finalmente resurja entre sus cenizas y tenga un final feliz.