La honestidad brutal de Jorge Rial sobre Romina Pereiro y la Niña Loly

Jorge Rial confesó detalles sobre su prontuario amoroso en una entrevista para LAM y confesó si la Niña Loly fue su gran amor o no; mientras que ofreció detalles de su vínculo con Romina Pereiro, según Exitoina.

El panelista consultó: “¿Por qué todos siempre dicen que la Niña Loly fue el amor de tu vida? Vos, página cerrada. Pero ¿por qué creés que la gente dice que el gran amor de Rial fue la Niña Loly?”, a lo cual Jorge contestó sin filtros: “No lo sé, porque no lo fue. No fue el gran amor de mi vida. A la gente le gustaba la pareja”.

Jorge Rial y un polémico comentario

Asimismo, Rial acotó: “Los amores de tu vida son los que terminas de concretar. Lo fue mi primera mujer, más allá de todo, Silvia (D’Auro). Y Romina. Porque los terminé de concretar... Tal vez hubo otro en el medio, que tal vez fue un gran amor. Pero ¿qué es esa calificación de gran amor?”.

Por otro lado, el padre de Morena Rial confesó que el amor por Romina Pereiro sigue intacto, ya que no sabría cómo reaccionar si la nutricionista inicia una relación con otro nombre: “No sé si me voy a poner feliz. Tampoco voy a ser el hipócrita que dice ‘bien, está con otro, que sean felices’... No sé qué me va a pasar. Como tampoco sé qué le va a pasar a ella cuando me vea con otra. Pero algo va a pasar, porque hubo mucho amor en el medio”.

Además, el conductor de Argenzuela (C5N) agregó sin rodeos: “Si me pongo feliz soy un hipócrita. Nadie se pone feliz. En todo caso será un golpe que tendré que asumir. Y creo que sería el dato definitivo para saber que se terminó”.

El picante consejo de Jorge Rial a Marcelo Tinelli por su bajo rendimiento en la TV

Lo cierto es que Jorge Rial opinó sobre el bajo rendimiento de Marcelo Tinelli en su vuelta a la TV con Canta Conmigo Ahora (El Trece) y le dio un picante consejo.

“¿Qué consejo, viendo la televisión de hoy, se le puede decir a Marcelo Tinelli, que con el formato intentó algo nuevo y... qué pasó?, le preguntó Matías Vázquez, cronista de LAM (América TV).

“Yo lo hablé con él... cuando yo me fui a la mierda, le dije que tenía que hacer lo mismo, salir un rato de la tele, volver y achicarse. Con todo respeto, Marcelo... Pero lo que necesita es un contador, una secretaria, una asistente, un cadete... Si la gente lo va a contratar a él, no al formato”, respondió Rial. Y agregó: “Vende él solo. Creo que se tiene que sentar, fumarse un habano, firmar, salir a conducir, ganarse la guita y salir de joda”.