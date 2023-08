Karina La Princesita relató lo que padecía en los ojos a causa de su ansiedad y depresión

Karina La Princesita ha desgarrado el velo del silencio al compartir valientemente los oscuros episodios de su lucha contra la depresión y la ansiedad que la han afectado durante años.

En una reveladora entrevista con el programa “Socios del Espectáculo”, Karina profundizó en su experiencia personal, arrojando luz sobre la compleja y a menudo incomprendida dimensión de la salud mental.

La artista abrió la conversación con una mirada retrospectiva de su viaje hacia la aceptación y la comprensión. “Yo no me propuse contar lo que me pasaba y lo conté el día de mi cumpleaños, no sé por qué. Calculo que fue porque me venían invitando mucho a varios programas y quería que comprendan lo que me estaba pasando”, compartió Karina.

Karina la Princesita

En un testimonio que resonó en muchos, Karina expresó su gratitud por la avalancha de apoyo que recibió después de compartir su experiencia.

“Públicamente, recibí muchos mensajes diciéndome cosas como ‘qué bueno que lo cuentes porque a mí me pasa’”, señaló. Subrayó la importancia de romper el estigma que rodea a la salud mental y la necesidad de hablar abiertamente sobre temas como la depresión y la ansiedad.

La fuerte revelación de Karina La Princesita

Karina también compartió cómo había enfrentado sus propios prejuicios y percepciones equivocadas sobre la salud mental en el pasado.

“Y también, muchos juzgábamos cuando te decían de ir al psiquiatra y tomar medicación. Yo decía ‘ya está. Estoy para el manicomio, y no es así’”, admitió.

La cantante describió vívidamente las complejidades de su experiencia, hablando sobre los síntomas físicos que experimentaba como resultado de la ansiedad. “Con el tiempo, las cosas que te pasan te las tomás de otra manera. A mí se me hacían muchos derrames en los ojos como parte de los nervios”, compartió Karina.

Karina La Princesita

En un mensaje de esperanza y determinación, Karina cerró su relato compartiendo cómo ha encontrado maneras de manejar sus desafíos y encontrar una perspectiva más tranquila y equilibrada.

“Ahora, trato de tomarme las cosas con calma, entendiendo cuáles son tus prioridades en la vida. Lo material va y viene. Pero más que nada, lo que uno arrastra también es la vida que llevó, que -de repente- te deja heridas que si no las sanás, tu vida es una mierda”, expresó Karina con una franqueza conmovedora.

Seguí Leyendo