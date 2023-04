Karina La Princesita eligió entre el Polaco y el Kun Agüero para besar una vez más: “Lo voy a decir”

Fernando Dente se está iniciando en la conducción televisiva y lleva a cabo “La noche al Dente”, un programa muy similar al que anteriormente manejaba Jey Mammón. Como una de sus invitadas especiales, Karina La Princesita habló de todo y causó sorpresa.

Karina La Princesita prendió fuego las redes con su look

En medio del extenso programa, el cantante lleva a cabo una picante trivia que cada invitado debe responder sí o sí. En este caso, la princesita no tuvo pelos en la lengua ni miedo a responder sinceramente cada una de las preguntas.

Como era de esperarse, el conductor tampoco tuvo miedo de preguntar y hasta la metió en un lío bárbaro al consultarle: “Tenés que elegir una persona para hacer un chape tour, a cuál elegirías”, en medio le mostró fotos de El Polaco y El Kun Agüero.

Karina la Princesita y el Polaco en el quince de su hija Sol

Mostrándose muy nerviosa, la cantante tuvo que elegir entre dos de sus exs para revelar a quién volvería a besar. “Con ninguno me quedó unchape guardado y no tengo ganas de chaparme a ninguno”, comenzó aclarando para que ninguno de sus dichos generara más polémica de lo que ya se estaba generando.

Karina y el "Kun" Agüero. (Web)

Entre idas y vueltas, la artista eligió las mejores palabras para expresarse y dijo: “Bueno sabes qué? lo voy a decir... Con El Polaco me pasa algo muy especial y es que lo veo como un familiar”. Luego de esto hizo una pausa de algunos segundos y agregó: “Así que me chaparía al Kun”

Luego de esta sorpresiva e inesperada respuesta, el conductor y la invitada rompieron en carcajadas y dieron por respondida esa sección de la trivia.

Qué vínculo une a Karina con Jey Mammón

Algunos días atrás, Karina La Princesita fue invitada a “La Peña de Morfi” en telefe, si bien todavía no se daba a conocer la denuncia por abuso sexual que Lucas Benvenuto hizo a Jey Mammón, algunos días después la cantante habló al respecto con “Socios del espectáculo”.

Jey Mammon hablando con Jorge Rial.

Como había sido invitada al programa en el que Mammón era conductor, desde eltrece le consultaron sobre la relación que los unía: “No tengo una amistad íntima con él, pero hemos compartido cosas. En su momento apuntamos a ser amigos, pero luego nos distanciamos por cosas que él y yo sabemos. A partir de ahí no fue lo mismo aunque nos reencontramos en una mesa de Mirtha Legrand y en La Peña en el primer programa”, comentó la rubia.

Entre tantas otras palabras, aseguró: “Si fuese amiga suya no me avergonzaría decirlo, pero opinaría lo mismo. No importa si se trata de un padre, un vecino o un amigo, cuando hay una víctima de por medio hay que prestarle toda la atención”.