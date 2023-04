Coti de Gran Hermano lloró en las redes sociales la pérdida de su mascota: “Lo dejaron agonizando”

Indudablemente las redes sociales se volvieron un pilar muy importante en las vidas de quienes participaron del reality de Gran Hermano. Siendo la vía más importante de comunicación con sus fans, Coti uso su Instagram para contar un mal momento vivido.

El look de Coti Romero en la final de Gran Hermano.

Además de hacerse conocida por vivir en la casa más famosa del país, la correntina ya se destacaba en sus tierras por hacer contenido para las redes sociales. Gracias a su fama tiene miles de seguidores y con ellos comparte todos sus momentos y actividades.

Esta vez, la joven compartió un pequeño relato en sus stories de Instagram. Allí contó los detalles de la trágica pérdida de su perro luego de que haya sido atropellado por un vehículo.

Coti de GH lloró la pérdida de su mascota.

“Mi mamá me acaba de escribir porque murió mi perrito y hace mucho no lo veo pero me afectó más de lo que pensaba”, escribió la joven muy angustiada. “Lo chocaron, lo dejaron agonizando y se fueron, ¿se puede ser tan soretes?”, cuestionó muy emocionada.

Obviamente, precisó del apoyo y contención de sus fanáticos por lo que mostró una foto en la que posó exhibiendo que estaba llorando. Además, agregó un cajón de mensajes en donde pidió “mensajitos lindos” para poder sentirse mejor y superar el mal momento.

Coti de GH lloró la pérdida de su mascota.

Algunos minutos después, la influencer compartió un collage de fotografías de su mascota y agregó: “Te fuiste mi perrito hermoso”. Sin dudas, Coti vivió un triste momento y pensó en sus fans para mejorar. Gracias al buen accionar de sus seguidores, la joven se sintió mejor y decidió agradecer en un video.

Julieta y Coty terminaron con la tensión entre ellas con un tierno abrazo: la imperdible reacción de Daniela

La final de Gran Hermano 2022 fue una noche de muchas emociones y una de ellas fue el encuentro entre Julieta Poggio y Coty Romero, quienes supieron tener una gran amistad dentro de la casa, pero que se vio afectada por una nominación espontánea que realizó Romero, dejando en placa a Poggio y Daniela Celis.

La foto de Coti Romero con Julieta Poggio.

Esta situación creó un clima de tensión dentro de la casa y puso fin a la amistad que habían construido. Sin embargo, en la Gran Final del reality, Coty recibió a Julieta con un abrazo muy emotivo que sorprendió a muchos, incluso a Daniela, quien quedó paralizada ante la situación.

En el video se puede ver a Coty y Julieta abrazándose fuertemente y sonriendo, como si nada hubiera pasado entre ellas. Por su parte, Daniela también estaba presente y se mostró un poco confundida al principio, pero luego sonrió y dijo que le gustaba la situación.