Terminó la reconciliación entre Julieta y Coti con fuertísimo cruce al aire: “¿Me estás tratando de hueca?”

La reconciliación de Julieta Poggio y Coti Romero duro apenas un día. Tras la salida de la casa de Julieta, llevándose el tercer puesto de Gran Hermano 2022, vimos a las dos jóvenes abrazándose y despertando señales de amistad.

Todo terminó en lo que fue El Debate, conducido por Robertito Funes, ya que Santiago del Moro comenzó sus vacaciones. Julieta le reprochó haberla nominado utilizando el recurso de la espontánea, dejando en placa a ella y a Dani.

La correntina, luego de que Laura Ubfal volviera a recordar aquella nominación y todo el acting que utilizó Coti para que le crean la mentira y estrategia que ella estaba ingeniando, contó cuál era la intención verdadera que tenía con aquella votación.

La foto de Coti Romero con Julieta Poggio.

“Primero, Laura, ya te expliqué una vez cuando me tocó estar sentada ahí. Parece que no lo entendiste. Lo voy a volver a explicar, y también para la gente que quizás no lo entendió, y para Juli, que no sabe por qué estuvo adentro de la casa”, advirtió Coti.

A los anteriores dichos añadió: “Yo, cuando hice esa jugada no fue porque fui en contra de las mujeres. También te escuché, Juli, decir que yo te envidiaba y te hablo desde el corazón...”

La ganadora del viaje negó haberse referido de aquella manera y es por eso que Romero sumó: “Lo dijiste adentro de la casa. Y digo: ¿qué tengo que envidiarte yo?”

Coti aprovechó para preguntarle por qué le dijo envidiosa Julieta

“Sos una mina hermosa y tenés mucha capacidad, pero yo tengo salud, tengo mi familia completa, un novio que me ama y me hace sentir re bien, tengo una actitud que me llevó a estar en donde estoy ahora. No tengo nada que envidiarle a nadie”, continuó Romero.

Robertito, con intenciones de mediar el conflicto, dijo la famosa frase “es un juego”. Esto despertó el enojo de Poggio quien exclamó: “No todo se justifica igual con que es un juego”.

“Cuando yo fui en contra de Juli y de Dani, en realidad no quería que se fuera ninguna de las dos y lo pedí por todos lados. En realidad, yo quería que se vaya Romi, es la verdad”, contó Coti.

Julieta no le creyó nada a Coti y trato de “rebuscado” el plan de la correntina. Además, la adjetivó como traicionera.

Automáticamente, Constanza aclaró: “Pero, Juli, ¿estás tratándome de hueca? ¿Por qué decís que es rebuscado? Te digo una cosa: yo tuve el mejor promedio desde que soy chiquita. No necesito que nadie me diga...”

Para cerrar, Julieta se diferenció: “A mí me parece que no todo se justifica con que es un juego. No es ‘te lastimo porque es un juego’, ‘te hago llorar porque es un juego’. No es así, porque ahí adentro estamos viviendo, es nuestra vida, no es un juego, son nuestras preocupaciones, las cosas por las que nos hacemos la cabeza. Y no todo se justifica con que es un juego”.