Coti Romero fulminó a Julieta de Gran Hermano: “Si no le gusta la falsedad, no se gusta a sí misma”

A pocas semanas de que Gran Hermano termine su ciclo, las polémicas siguen rondando en el entorno de los participantes. Nuevamente, los ojos estuvieron puestos en Julieta, que protagonizó una charla con Camila tildando de “falsa” a Coti Romero, una de las exconcursantes.

Julieta Poggio recordó a Coti y la llamo “muy falsa” por su juego en el reality. Ahora, la correntina no se guardó nada y le respondió a “Disney”.

“Con Camila nos llevábamos mal porque las dos teníamos prejuicios. Ella me dijo que yo le había caído mal porque vio cosas afuera que no le gustaron y después hablamos y me dijo que ella no era así”, aseguró Coti en “A la Barbarossa” sobre el vínculo que tenía con la última participante en ingresar.

Coti Romero atacó a Julieta por tratarla de falsa.

“Me caía muy bien Cami. Yo le regalé una bikini y no era porque yo no tenía con quien hablar, como dijo Julieta. Yo no estaba sola, estaba con Alexis y con Agustín”, lanzó Romero, para tirar por los suelos el comentario de Julieta Poggio que se perfila como una de las favoritas.

Por otro lado, Coti Romero, súper molesta, le devolvió con la misma moneda a Poggio. “Ella dice que no le gusta la falsedad, entonces no se gusta a sí misma”, declaró y, a su vez, prosiguió diciendo. “Ella habló de Camila y le dijo que era un fideo, que se merecía el bullying, que bailaba horrible. Habló de su cuerpo”, la acusó, verborrágica.

Finalmente, confesó que Julieta se ha tenido que unir a Camila: “ella dice ‘Coti era falsa con vos’ y ahora ella está bailando con Camila, la peina y al final te estás codeando con Camila. ¿Y decís que yo soy falsa? Es indefendible”, remató.