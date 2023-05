El Polaco apoyó a Karina La Princesita en sus problemas de salud y le dedicó un tierno mensaje

Recientemente, Karina La Princesita compartió que experimentó un fuerte ataque de ansiedad antes de un show en Chaco. Cuando se le preguntó sobre la difícil situación que atraviesa la madre de su hija Sol, El Polaco prefirió no opinar directamente, pero dejó en claro que siempre estará allí para brindar su apoyo.

Karina la Princesita y el Polaco en el quince de su hija Sol

En una entrevista con Intrusos (América) el día de hoy, al cantante se le preguntó cómo está llevando el proceso que atraviesa su ex pareja. Él respondió: “Bien, yo no hablé más con ella de este tema. Es un tema en el que no me meto, pero ella sabe que si necesita una mano, yo voy a estar”.

Tras estas palabras, se refirió al círculo cercano de la cantante: “Yo creo que ella tiene su gente, su entorno que la ayuda un montón y de este lado, como el papá de Sol, sabe que si necesita estoy”.

Karina y el Polaco cuando eran pareja.

Debido a los años en los que estuvieron juntos, el Polaco pudo conocerla en profundidad y, gracias a eso, negó sentirse preocupado por su situación. “Yo sé que ella es una mujer fuerte que va a salir adelante. Es una mujer fuerte y venció un montón de adversidades, así que estoy tranquilo por eso, es Karina”, concluyó a los medios de comunicación.

Karina La Princesita atraviesa un momento complicado y preocupó a sus fans

“Yo sé que la vida me hizo perder el brillo en los ojos. Este año lo voy a recuperar”, escribió Karina, La Princesita, en una publicación para Navidad, acompañada de una fotografía donde podían verse unos ojos tristes, quizás cansados de llorar. Tras ello, llegó el momento de una publicación junto con su hija, según Teleshow.

Karina La Princesita cautiva en redes.

Allí fue que la alarma se encendió, y los mensajes de los seguidores así lo dejaron en claro, como expresiones como “Qué pena verte así, es como si nunca se te viera plena, siempre triste como arrastrando algo, y tenés una vida y familia hermosa. Ojalá puedas cambiar esa melancolía de tu mirada”, o “Dios te guarde y te cuide y haga resplandecer su rostro en vos”.

Karina La Princesita

Lo cierto es que eso fue sólo el primer aviso, claro, ya que en los últimos días dio más detalles respecto de su salud, a través de las redes sociales, y explicó que “los ataques de ansiedad no se los deseo a nadie, sentís que te morís”.

