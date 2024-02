Caliente confesión: revelan qué dotes tiene El Polaco en la intimidad

Una revelación picante sobre El Polaco podría causar revuelo en su relación con Barby Silenzi. Durante una emisión de Mañanísima, Majo Martino compartió un detalle íntimo sobre el cantante que seguramente dejará a más de uno sorprendido.

Según Martino, el profesor de gimnasia que entrena a la pareja les reveló un curioso comportamiento de Barby y una característica física del Polaco que no pasa desapercibida.

“Barby le hace mimitos en el gimnasio y El Polaco se envalentona”, reveló Martino durante el programa, generando risas entre los presentes.

El Polaco y Barby Silenzi

De acuerdo con Martino, el profesor le pidió a El Polaco que se pusieran un buzo en cierta parte de sus cuerpos, insinuando que el cantante no estaba precisamente bien cubierto. Ante la mirada inquisitiva de sus compañeros, Carmen Barbieri fue aún más allá y lanzó la pregunta que todos estaban pensando: “¿El Polaco es dotado?”.

La respuesta, aunque algo incómoda, no se hizo esperar. “Lo que me contó el profesor es... Me da vergüenza dar la respuesta”, comenzó Martino antes de revelar el secreto. “Está hiper bien dotado”, afirmó, dejando boquiabiertos a los presentes en el set.

El Polaco y Barby Silenzi, en crisis por una polémica declaración del cantante

El cantante El Polaco expresó su cansancio por los constantes reclamos de la bailarina Barby Silenzi, desencadenando una nueva crisis en la pareja. La decisión del artista llega después de que Silenzi cuestionara públicamente sus declaraciones en una entrevista.

Durante una aparición en un programa de streaming, El Polaco fue consultado por Juariu: “Es la última noche de sexo de tu vida, no vas a tener más, se acaba ahí. Barby sabrá entender porque sería elegir a esa persona y nunca más. ¿Lo tenés con Noelia Marzol o Sofi Fernández?”.

Barby Silenzi y El Polaco

“¿Último sexo? Y… con Noe”, respondió El Polaco, desatando la molestia de Silenzi, quien consideró la respuesta “recontra desubicada”. Por su parte, Silenzi expresó su opinión en redes sociales y reveló haber sido bloqueada por El Polaco, evidenciando la tensión en la pareja