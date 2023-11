Convulsión en la cumbia por la guerra entre El Polaco y Lucho Castro, vocalista de Banda XXI: “Garca”

El Polaco y Lucho Castro, vocalista de Banda XXI, están enfrentados por la autoría de una canción y cruzaron duros mensajes en redes. Los cantantes de cumbia se acusan mutuamente de haber robado un tema musical y las dos partes aseguran tener pruebas de lo que dicen.

Ambos coinciden en el momento y lugar en el que ocurrieron los hechos, como así también con las personas que estaban presentes. Además, los dos bloquearon la posibilidad de que les dejen comentarios.

Si bien es una grave acusación la que se hacen, esta también podría ser una movida de prensa porque pronto sacarán un tema juntos y buscan llamar la atención. Por lo que habrá que esperar cómo se resuelve esta situación.

El terrible posteo de Lucho Castro en contra del Polaco

El primero en reaccionar fue el Lucho de Banda XXI, quien publicó en su cuenta personal verificada de Instagram un extenso mensaje. En el posteo apunta directamente contra El Polaco, a quien acusa de haberle robado una canción que le mostró en la previa de un show en Buenos Aires.

“Estoy en una situación en la que no me puedo contener. Así que he decidido contarles”, escribió al inicio de la publicación y contó que El Polaco fue a verlos y que “cayo cómo con diez amigos y un par de músicos de su banda” e intercambiaron algunas palabras “por compromiso”.

Luego, Lucho comentó: “Me puse tararear y cantar parte de una canción que estuve componiendo para mostrarle al director de mi banda y yo veía que El Polaco estaba con el celular”. “Me pareció que estaba grabando pero no me quise hacer la cabeza”, agregó sobre la situación.

Según explica, uno de los músicos del cantante que es amigo de él le habría hablado para comentarle que El Polaco estaba por lanzar una canción, y que era el tema que le mostró a su director el día que se encontraron en el camarín.

“Este flaco me la robó, grabó sin que yo me diera cuenta y lo más triste es que yo no la registré, expresó al respecto y fue con todo contra su colega.

“Tengo pruebas de que esa canción es mía y lo voy a denunciar por todos lados para que se enteren de lo garca que es. Estoy desilusionado. No puede haber gente así... @elpolaco te crees vivo? Sos un salame”, cerró.

La versión del Polaco en la que asegura que fue Lucho Castro quien le robó un tema

Minutos después, El Polaco se volcó a sus redes y compartió la captura de pantalla con un descargo escrito en block de notas en el que aseguraba que el día que fue a ver un show de Banda XXI y que se reunió con ellos en el camarín, fue Lucho Castro le robó un tema que les mostró.

“Bueno no soy de hacer estas cosas... pero esto me sobrepasó y no lo voy a dejar pasar. Resulta que el mentiroso de Lucho de Banda 21 anda diciendo que yo le robe un tema .. y es todo lo contrario, el que me cagó la canción es él”, arrancó el descargo.

El Polaco

“Rsulta que hace como un mes lo fui a ver a un show, que me pidió por favor q vaya, y yo tan ingenuo e idiota le mostré una canción... y me la cagó. No solo que la grabó, sino que dice q es de él”, sumó.

“Lo bueno de todo esto es que esa noche estaban mis músicos y los de él. Con esa cara de buenito que tiene, flor de garca”, cerró el posteo, con la misma palabra que Lucho usó en su contra.

