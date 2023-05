Jorge Rial sorprendió al blanquear públicamente su relación con la escritora María del Mar Ramón.

Mucho se habló de Jorge Rial en las últimas semanas por el mal momento que vivió en su último viaje a Colombia. El periodista sufrió un infarto y estuvo más de 10 días internado, y en todo ese tiempo contó con el apoyo de su médico personal, sus dos hijas y de una joven escritora que no se fue de su lado.

Con el correr de los días se supo que la escritora María del Mar Ramón era la persona que estuvo junto a Rial en el momento que le dio el infarto. Y este viernes en su programa “Argenzuela” blanqueó que está en pareja con la joven, a quien le lleva varios años de diferencia.

“Estuve del otro lado y acá estoy de vuelta. Tenía ganas de pasar a saludar, a verlos. Sé que se preocuparon mucho por mí, que estuvieron muy pendientes de lo que me había pasado”, les dijo a sus compañeros al comienzo del programa.

“Disculpen la voz, hay que reeducarla porque tuve un caño puesto durante 14 horas. Tenía ganas de venir para que me vean, no vine ayer para no ensuciar la visita de Cristina, porque sabía que se iba a hablar más de mí que de ella”, bromeó el conductor que solo fue de visita al ciclo.

Quién es María del Mar Ramón, la joven que estaba con Jorge Rial cuando tuvo un infarto.

“Estoy muy feliz de estar acá, en el mundo. Soy muy cabeza dura, a los 15 minutos del dolor me fui a bañar. porque yo tengo una vieja frase de mi viejo, que es: ‘No hay nada que una buena ducha caliente no te cure’. Entonces dije: ‘Me voy a bañar’. Pero con el baño, el dolor no pasó, entonces dije: ‘Esto es más de lo que creía’”, recordó sobre cómo se dio cuenta de que algo le pasaba.

“Le pedí a María que me dijera cuál es la mejor clínica de Bogotá. Me dijo, me pedí un auto y fui ahí. Muchos dijeron que el sistema de salud de Colombia es precario, pero quiero decir que todo lo contrario. Me salvaron la vida, me recibieron como reciben a cualquier paciente, como a cualquier ciudadano colombiano”, contó Rial y mencionó a la joven.

Jorge Rial no esquivó el tema y habló de su relación con María del Mar Ramón

Luego, focalizó sobre su relación con María del Mar y respondió sobre por su vínculo con la escritora colombiana. “María es mi pareja, nos conocemos hace un tiempo largo, muy largo... Y nada más. Ella tiene su vida y yo no quiero mezclar las cosas. Se apareció todo por esto, pero estuvo al lado mío todo el tiempo”, dijo.

“Estuvo al lado mío cuando me pasó lo que me pasó, vio todo lo que me pasó. La sufrió. Por suerte tiene una familia bárbara que la bancó a ella y me bancó a mi también. Pero no quiero mezclar. Aprendí que mi vida privada no es tan importante, ya pasé por todo eso. Y ella es de otro palo, tiene otro perfil”, dijo queriendo resguardarla.

“Es una escritora excelente. Fue el momento más difícil de mi vida y ella estuvo ahí, todo el tiempo. Yo me desperté y vi la cara de ella, la cara de Morena y también la de Rocío. Lamentablemente se dio a conocer en medio de esta circunstancias, el torbellino te lleva hacia adelante...”, cerró.

Seguí leyendo