Jorge Rial habló de María del Mar Ramón, la joven que lo acompañaba en el momento que tuvo el infarto

Jorge Rial lleva varios días en Argentina tras haber recibido el alta médica. El periodista sufrió un infarto durante sus vacaciones en Colombia y al regresar, se recluyó en su vivienda, pero este lunes visitó la radio y fue a su programa, pero como entrevistado.

El conductor se está recuperando no solo del corazón, sino también de la voz que se vio afectada por lo que estuvo entubado. Es por eso que su regreso a la radio y a “Argenzuela” (C5N) se retrasará, al menos algunas semanas, hasta que esté óptimo para volver a su rutina.

A la salida de la radio lo esperaban varios noteros y Rial no dudó en responder a cada una de las preguntas que le hicieron. Incluso, no se negó a hablar de María del Mar Ramón, la mujer que lo acompañaba cuando sufrió el infarto.

“Es una amiga de mi papá”, dijo Morena Rial cuando fue consultada en “LAM” (América) por la relación de Rial y la escritora. “Muy buena chica”, reconoció la hija del periodista quien conoció a María del Mar a raíz de esta situación.

María del Mar Ramón, escritora colombiana y supuesta nueva novia de Jorge Rial.

Jorge Rial reconoció que tiene una relación con María del Mar Ramón pero no le puso título

Luego, fue indagado por la relación con la joven de 28 años que lo acompañaba. “Se te vio enamorado allá en Colombia, descubrimos a tu novia”, dijo el notero y Rial resaltó: “Es una gran escritora”.

“Me acompañó a morir. Fue muy importante”, dijo también. “Ella fue muy importante. Mis hijas fueron muy importantes, (Guillermo) Capuya viajando allá fue importante...”, agregó.

Jorge Rial dijo cómo se sintió la muerte por 10 minutos

“Tuve muerte súbita. Estuve diez minutos muerto”, resaltó el periodista. “Hay que cuidar mucho la arritmia... Se habló mucho de que me hago mala sangre. Que como muy mal, pero como muy bien. De hecho, no saben lo bien que me dieron los estudios. Estoy bárbaro”, añadió.

“No me pegué un saque, no tomé viagra, nada”, aclaró por todo lo que se dijo los días que estivo internado. “Sentí un dolor muy fuerte en el pecho. Me despertó el dolor, me di cuenta de que no era un dolor normal. Llamé a mi cobertura médica y a partir de ahí empezó todo”, resumió.