Luis Ventura rompió en llanto al hablar del infarto de Jorge Rial: “Firmé un papel para hacerme cargo de sus hijas”

Jorge Rial estuvo desde hace unas semanas en la tapa de todos los portales debido al accidente cardíaco que sufrió en Colombia. Luego de estabilizarse volvió al país para iniciar su recuperación.

En medio de esta buena noticia, Luis Ventura recordó la amistad que lo une con el conductor y no pudo aguantar sus lágrimas en vivo: “Me enteré de lo de Jorge y sentí un hierro en el pecho”, aseguró.

Fue en el programa A la Tarde de la señal América donde el periodista de espectáculos se explayó al hablar de su amigo y se refirió a una actitud de él que le molesta mucho: “No es querer solo a Rial. Es querer a un grupo de gente que no sé si terminó queriéndolo él. Gente que le hizo mucho bien, que en su momento tuvo mucho valor y que cuando no tenía para morfar, se lo llevaba para pagarle el plato de fideo”

“Me duele que no haya vuelto nunca a El Corralón, que nos llenaban el plato porque hoy está enfermo el dueño. No me quiero poner así, ¿sabés por qué? Porque me van a salir cosas de amargura, de cosas jodidas. Entonces, que no haya vuelto me dolió”, sentenció Ventura.

El posteo de Jorge Rial sobre Luis ventura por el Día del Amigo

Luis Ventura aseguró que Rial le pidió que se hiciera cargo de sus hijas

Otro de los temas de los que habló Luis Ventura en A la Tarde fue un hecho que incluyó un pedido para que Luis se haga cargo de las hijas de Jorge si algo llegaba a ocurrirle, algo que da la pauta del grado de confianza que se tenían. Además, confesó que sintió un fuerte malestar “en el pecho” cuando se enteró de la internación de su amigo y ahora rival.

“Un buen día me dijo ‘vení y firmá acá’. Una de las cosas que firmé no la voy a contar, pero para la otra me dijo ‘si yo me muero, o si a mí me matan, yo quiero que seas el responsable de la vida de mis hijas. Firmé, no miré si era cierto o no, y él lo agarró y se lo llevó”, aseguró Ventura.

Luis Ventura lloró en "A la tarde" al recordar su amistad con Jorge Rial. (Foto: Captura de pantalla)

Cuando los miembros del panel le preguntaron si no era muy exagerado que Rial temiera por su vida, Ventura aseguró que “en esa época nuestra, no”. “A Rial le rompieron la cara en El cielo, que después lo indemnizaron con 30 mil dólares. Después, en la entrada del shopping Alto Palermo le partieron la cara. Yo lo tuve que llevar en silla de ruedas a uno de los sanatorios de Juncal y Coronel Díaz a la madrugada”, dijo para justificar su relato.

Tras negarse a decir quiénes y por qué “le rompieron la cara” a Rial, Luis Ventura expresó que la firma no lo convertía en padrino de las nenas. “La firma fue para hacerme responsable de que, si a Rial le pasaba algo, yo me iba a ocupar de la vida de sus hijas. El papel lo tiene Jorge”, sentenció Ventura.