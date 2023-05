Reapareció Jorge Rial y contó cómo se siente la muerte: “No es dolorosa, es un lugar cálido”

Aún recuperándose de su cuadro de salud, el conductor Jorge Rial reapareció este lunes en Radio 10 y aseguró que pasó 10 minutos sin vida en Colombia, tras el infarto que sufrió a fines de abril.

Jorge Rial reveló cómo se sintió estar muerto

Rial habló en “Argenzuela” con la voz rota: “Perdón por la voz. Es la que quedó después de haber tenido un caño 14 horas en la garganta. Un espectro, casi me convierto en eso. Pasé a saludar porque los extraño y sé que la pasaron mal, que se sufrió mucho, mucha angustia”.

“Fue muy angustiante lo que pasamos todos hace 20 días en Colombia. En donde estaba y en donde me atravesó la situación que todavía estoy tratando de reconstruir. Una situación extrema que nadie pensó que me iba a pasar y que me tocó”, afirmó el exconductor de “Intrusos” respecto a lo sucedido en la Clínica del Country en Bogotá.

Rial precisó que durante unos 10 minutos los médicos trabajaron para reanimarlo, ya que tenía “muerte súbita”.

“La cabeza me la partió en mil pedazos porque nadie está preparado para morirse. Literalmente fue lo que me pasó: la hoja clínica dice ‘muerte súbita’. Estuvieron 10 más o menos 10 minutos tratando de reanimarme, me dieron tres descargar eléctricas y me cagaron literalmente a palos”, agregó.

Notablemente emocionado, el periodista contó cómo se sintió la muerte en ese momento y el rol de su nieto Fran en ese momento.

“Una cosa quiero decir: la muerte no es dolorosa, es un lugar cálido. El dolor es el que dejás, pero les quiero decir a todos que es un momento glorioso, es cálido, es lindo, te atrae, te lleva. Escuché la voz de mi nieto que me decía ‘dale tata, dale’. Yo lo escuchaba y me desesperaba”, recordó, además de contar que necesitará pronto ir a terapia para hablar de esas “imágenes fuertes”.