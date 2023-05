María del Mar Ramón habló tras el infarto de Jorge Rial en Colombia: “¡Dios no me hagas esto por favor!”

María del Mar Ramón rompió el silencio tras el viaje a Colombia que realizó con Jorge Rial en el que él sufrió un episodio cardíaco por el que estuvo según testimonios “10 minutos muerto” y derivó en su posterior internación.

En detalle, la supuesta novia de Rial, de 30 años, habló en su programa de radio sobre el acoso de la prensa en su viaje a Bogotá con el ex conductor de Intrusos quien sufrió un infarto que casi le cuesta la vida.

“Recibí muchos mensajes y tuve que cerrar mi cuenta de Instagram en un momento, y así lo voy a mantener”, comenzó diciendo la mujer nacida en Colombia al aire de Después de la tormenta, el ciclo que conduce junto a Matías Castañeda y Matías Rosujovsky.

Habló la novia de Jorge Rial tras el infarto que casi lo mata.

María del Mar, a su vez afirmó continuó su relato: “Recibí un mensaje que era mi peor pesadilla. Era literalmente, ‘esa persona no me puede estar mandando un mensaje a mí’. ¡Dios no me hagas esto por favor!”.

“Después me dije ‘yo no tengo por qué responder’ y además estaba en mi país, mi casa. Así que no contesto mensajes, no hablo de mi vida privada”, finalizó su descargo al aire radial.

Habló la novia de Jorge Rial tras el infarto que casi lo mata.

“En un momento de mucha confusión en el país, para mí esto marca la pauta de que realmente cualquier cosa puede pasar en la televisión... O sea, el especial de nosotros en LAM dice ‘el país quizás se fue a la mierda, cualquier cosa puede pasar’”, afirmó con una gran sonrisa tras reír.

Habló la novia de Jorge Rial tras el infarto que casi lo mata.

Ángel de Brito reflexionó sobre lo que dijo María del Mar Ramón

Luego de escuchar al aire de LAM los dichos de la novia Rial, Ángel De Brito opinó en LAM: “Bueno, se lo tomó con humor”. Y reveló: “Y el mensaje de ‘la peor pesadilla’ era yo cuando le pregunté ‘¿pasó esto?’. A eso se refería y después empezaron a hablar de LAM”.

Luego, en conjunto a sus panelistas en LAM, el tema de conversación fue la manera en la que la periodista se tomó la gravedad del hecho vivido por el padre de Morena Rial.