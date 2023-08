Jorge Lanata estuvo con Luis Miguel y confirmó los rumores sobre sus dobles

Jorge Lanata fue a uno de los shows de Luis Miguel en el Movistar Arena y contó su experiencia en su ciclo de radio. El periodista de El Trece y Radio Mitre dio a conocer algunos datos que sorprendieron respecto del recital que el puertorriqueño ofreció a sus fans, en medio de los rumores de dobles del artista.

“No soy fan de toda la vida ni tampoco de ahora. Me gusta el tipo. Canta realmente muy bien. Tiene un caudal de voz de la repu...madre. Zarpado. El recital me gustó, pero el tipo no habla. No dice nada. Como a los 40 minutos dijo Buenos Aires, se ve que tardó en ubicarse”, comenzó su descargo Lanata.

Jorge Lanata habló sobre los supuestos dobles de Luis Miguel

Además, Jorge Lanata afirmó que lo que genera Luis Miguel es único y que genera una verdadera marea: “Todo el mundo sabía todas. Era un gran coreo colectiva de 15 mil personas”.

Jorge Lanata opinó sobre los rumores de los dobles de Luis Miguel, instalados en gran parte por el editorial que Luis Ventura hizo en su ciclo de América, y fue tajante al respecto. “Yo creo que Luis Miguel, es Luis Miguel”, pronunció el conductor de Periodismo Para Todos en su entrevista reciente en LAM.

A su vez, Lanata justificó los motivos por lo que sería imposible que haya dobles del talentoso interprete: “No hace playback, y nadie canta así”.

Luis Ventura hizo su descargo tras confirmar que había dobles del cantante

Luis Ventura fue el primero en tirar la primicia de que Luis Miguel podría haber usado un ejército de dobles para sus conciertos, pero no niega que el verdadero estuviera en Argentina: “Es comprobado y constatado que Luis Miguel ingresó a la Argentina junto a su familia y es un hecho que está entre nosotros. Pero también los tres “dobles” que cumplen distintas funciones”

“Por eso causa sorpresa que “éste” Luis Miguel sostenga con frecuencia casi diaria, más de 2 horas de actuación a 220 voltios, con electrizante coreografía y un repertorio de viejos y recordados temas que no bajan la potencia en ningún momento del show”.

Finalmente, Ventura ha querido aportar que la vida del intérprete de 53 años no es normal: “Estamos hablando de un hombre de 53 metido en un cuerpo de 300 años, que acumula todo tipo de excesos entre madrugadas desbordadas, adicciones a la droga y el alcohol, malos sueños y comidas desestabilizadas con viajes a todas las longitudes y latitudes”.

