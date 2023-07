Jorge Lanata explicó por qué no se retractó ni le pidió disculpas a Wanda Nara por difundir su diagnóstico

Jorge Lanata fue como invitado al programa de Mariana Fabbiani y habló de la polémica que desató cuando en su programa de radio reveló el supuesto diagnóstico de lo que tiene Wanda Nara. El periodista aseguró que la empresaria tiene leucemia y en programas de televisión y redes lo liquidaron.

Luego, en su descargo, Wanda aseguró que cuando Lanata habló en su programa, ella aún no tenía un diagnóstico. Incluso, contó que sus hijos no estaban al tanto de lo que sucedía con su madre.

“¿Hacés una autocrítica?”, indagó Fabbiani. “Va a sonar canchero, pero nos peleamos con los presidentes de la Argentina hace treinta años. Hemos tirado varios minitros... esta pelea es una pelea es una peleita, no es una pelea”, dijo.

“¿Por qué lo hiciste?”, indagó la conductora de DDM. “Lo hice porque soy periodista”, respondió Lanata. Y luego le explicó las razones por las que habló de la mediática. “En una reunión con mi productora ejecutiva me dice ‘está el tema Wanda’. Ahí me cuenta y me dice que Marina (Calabró) no lo quiere contar”, relató.

“Me contó lo que le decían, yo hice un par de llamados más... Termino de confirmarlo y digo ‘bueno, lo digo yo’. Eso fue todo. Mirá el quilombo que se armó”, sumó.

“¿Pero cuál era la urgencia de decirlo?”, repreguntó Fabbiani. “La urgencia que vos tenés a la mañana cuando vas a dar una noticia. Simplemente eso”, le contestó el periodista.

Jorge Lanata se refirió al descargo de Wanda Nara en el que aseguró que sus hijos no sabían nada hasta que él habló

Mariana Fabbiani le recordó que en sus declaraciones a través de las redes, Wanda Nara aseguró que sus hijos no sabían nada hasta que él habló en la radio. “Wanda habla como si sus hijos vivieran en un termo donde no veían ni escuchaban nada”, lanzó.

“Esto llevaba varios días y todo el periodismo lo estaba diciendo. Yo no creo, realmente, que sus hijos no le hayan preguntado antes”, se despachó. “Yo podría decir qué chico escucha una AM, pero ese no es un argumento”, dijo, picante en alusión a su ciclo radial.

“Todos me critican, pero todos me repiten. Podrían haber evitado mi tape. ¿Por qué lo pusieron si no había que hablar de esto?”, siguió. “¿Para qué lo ponen? Si Lanata dijo una barbaridad, ¿por qué lo ponen al aire?”, analizó, picante.

Así reaccionaron los famosos al descargo de Wanda Nara

Jorge Lanata se molestó con Ángel de Brito por sus dichos

Jorge Lanata hizo hincapié en varios momentos de la nota que se molestó con la crítica que Ángel de Brito hizo sobre su accionar.

“Ángel, por ejemplo, llevó a un chica que está un poco desequilibrada a denunciar al padre. Hablo de la hija de Rial. A mí no me pareció bien, me pareció un exceso. ¿Qué hice? Lo invité a la radio y estuvimos discutiendo un ahora de eso, si era un límite que no había que pasar. Y él en Twitter ahora me puso inmundo”.

“Ángel, no jodas. Es demasiado. Me parece injusto”, sostuvo, haciendo referencia al mensaje en Twitter que lanzó el conductor de LAM (AméricaTV). “Lo de Ángel me dolió porque yo tenía consideración por él”, sentenció.

Foto: captura pantalla.

Después, Lanata siguió con Beto Casella, quien aseguró que lo que él realizó es ilegal. “Beto, no está prohibido por ley. La única enfermedad que está prohibida por ley es el SIDA. Después hay confidencialidad entre médico y paciente, yo no soy ni médico ni paciente, soy periodista”.

“Hay confidencialidad médico-paciente. Son dos cosas distintas. Yo en este caso no soy médico, ni paciente. Soy periodista. Pero no quiero decir que como los demás son malos, yo soy bueno. No, no quiero ir a ese argumento”, se diferenció el conducutor de quienes lo criticaron.

Seguí leyendo