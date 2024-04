Bullrich le puso freno a Lanata por enfrentar a Milei en la Justicia: “Pará la demanda”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, intentó poner paños fríos a la pelea entre el periodista Jorge Lanata y el presidente Javier Milei, quien había acusado al conductor de recibir “sobres” y ser “larretista”.

En el programa de Jonatan Viale en TN, Lanata se refirió a la información que derivó en un posible enfrentamiento judicial entre el periodista y el jefe de Estado: la presencia del embajador de Israel, Eyal Sela, el domingo por la noche en Casa Rosada cuando se concretaba el comité de crisis por el conflicto con Irán.

Vía X, Milei le pidió a Lanata que “no mintiera” sobre la presencia del embajador israelí: “Sería bueno que el larretista Lanata se informe bien sobre la reunión. Críticas sí. Mentiras No. ¿Decir la verdad requiere sobre?”. Esto enojó al conductor de radio Mitre, quien prometió llevarlo a la Justicia por calumnias e injurias.

Anoche, en TN, la ministra Bullrich prometió a Lanata que intercederá personalmente en el conflicto para intentar evitar que se dirima en los tribunales.

“Me comprometo a hablarlo con el Presidente de la Nación. Es un momento que los argentinos tenemos que estar unidos y juntos”, le confió la funcionaria al periodista. “Pará la demanda, Jorge, pará la demanda y vamos por otro camino”, sumó.

Lanata aseguró que sigue el diálogo con sus abogados, pero que igual quiere que Milei le pida disculpas: “Si esto lo podemos evitar, yo prefiero evitarlo. Ahora también quiero que el Presidente diga que se equivocó porque si no da todo lo mismo”.

Sobre el dato de la presencia del embajador israelí en el comité de crisis, Bullrich insistió con informar que el diplomático no había participado del diálogo entre los ministros, pero Lanata aclaró que fue el mismo Gobierno el que lo comunicó.

“Hoy a la mañana el Gobierno lo rectificó y dijo que sólo había estado al comienzo de la reunión. No fue algo que se me ocurrió a mí. Fue el Gobierno el que dijo que el embajador había estado durante la reunión sin aclarar si era una parte de la reunión”, recordó Jorge Lanata.

Entonces, Bullrich señaló que “quizás” desde Presidencia no se aclaró que hubo una “pausa” entre el momento que el embajador brindó su informe y el posterior inicio de la reunión de Gabinete.

“El Presidente me acusa a mí y a otros periodistas de cometer delitos y eso me parece una barbaridad, es algo que nosotros no podemos dejar pasar. Nosotros no hacemos eso con los políticos. Si yo acuso de un delito a alguien es porque lo puedo probar; si no, no lo hago. El estilo franco (de Milei) no puede ser adjudicar un delito a otra persona”, apuntó Lanata.

Seguí leyendo: