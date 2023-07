Ángel de Brito dio detalles de la salud de Wanda Nara: “Voy a contar cosas que estoy autorizado a decir”

Wanda Nara rompió el silencio este lunes a través de sus redes sociales y se refirió a su salud, que desde el jueves de la semana pasada es tema en los portales y programas de televisión. En esa línea, Ángel de Brito habló de la situación delicada que atraviesa la empresaria y, autorizado por ella, dio detalles desconocidos hasta el momento.

El conductor de LAM se contactó con la mediática y en su programa contó cómo están ellos, Mauro Icardi y sus hijos en un momento tan personal, que prefirió mantener en la intimidad. “Voy a contar cosas que estoy autorizado por la protagonista, que es Wanda, con la que hablé el fin de semana”, arrancó De Brito.

“Me contó que sus hijos no sabían qué estaba atravesando. Solo sabían que se había internado y se había hecho unos chequeos”, reveló y eso fue lo que más le molestó de que se hable de su salud, sin haber tenido en cuenta a los niños.

El periodista contó que la conductora se hizo estudios la semana pasada y, como lo dijo en su descargo, algunos valores no le dieron bien. “Está atendida por un gran profesional, muy reconocido en el mundo de la medicina, especialista en lo que supuestamente tiene. Digo supuestamente porque ella no lo quiso especificar”, dijo.

Y resaltó que Wanda prefirió atenderse en Argentina, porque confía en la atención de los profesionales. “Los valores no le dieron bien, se repiten los estudios y los valores volvieron a dar de la misma manera. El único síntoma que tenía Wanda antes de hacerse el chequeo de rutina, que solo era de rutina, era dolor en el bazo”, contó el conductor de LAM.

Además, comentó que hasta ese momento era un dolor que se confundía con una posible molestia ginecológica. Sin embargo, no fue eso lo que la llevó a hacerse estudios, sino el tema de su viaje.

En tanto que, destacó que recién este lunes a la mañana iba a recibir el diagnóstico de lo que tiene. “Internada no está ni va a estarlo. Me dijo que puede hacerse un tratamiento ambulatorio”, explicó De Brito.

También, reveló que por la trascendencia que tomó la noticia, sus hijos se enteraron que algo pasaba por los medios. “Uno de los hijos terminó preguntándole a Zaira qué le pasaba a su mamá”, dijo el periodista.

Wanda Nara rompió el silencio en sus redes sociales

Wanda Nara habló por primera vez en medio de uno de los momentos más difíciles de su vida. Luego de que Jorge Lanata dijo en su programa de radio que la empresaria tiene leucemia, decidió romper el silencio a través de sus redes sociales.

En un extenso posteo, la conductora de Masterchef (Telefe) contó lo que todos sabían, su ingreso a la clínica, y luego hizo referencia al diagnóstico de la enfermedad que el periodista contó y que tomó trasncendencia internacional.

Wanda Nara en "Cortá por Lozano". (Captura Telefe)

“Buen día a todos , acá estoy después de unos días que necesite para mí, y quiero contarles un poco lo que pasó”, arráncó Wanda su posteo. Luego, relató cómo empezó todo el pasado miércoles: “Decidí por mi cuenta realizarme análisis de rutina, como acostumbro cada vez que viajo o una vez al año”.

“Algunos valores salieron mal y tomé la decisión de internarme para complementar con otros chequeos que salieron bien. El jueves, también por mi cuenta, me retiré de esa clínica para realizar más estudios en un lugar especializado. Lo hice buscando aportar más información a los resultados de mis primeros estudios”, continuó.

Wanda Nara

Wanda Nara no desminitó la información de Jorge Lanata y apuntó contra él

Wanda hizo una publicación este lunes en su Instagram y se refirió a la información que Jorge Lanata dio en la radio y del que el mundo se hizo eco. Y destacó que todo el tiempo buscó poder procesar su situación, ya que no estaba todo dicho, para luego darle prioridad a hablar con sus hijos, con quienes debió apurar todo por las noticias sobre su salud.

“Como toda mamá, intenté ocultarle a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo porque aún no tenía un diagnóstico certero. Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 hs de mi primer estudio”, lanzó y así se refirió a la noticia del conductor de “Lanata sin filtro”.

Jorge Lanata en el regreso de PPT. Gentileza: TN.

“Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano; y sobre todo con mis tiempos”, expresó la modelo, sin dar más detalles y sin desmentir la información del periodista.

“Agradezco a mi familia, a cada amigo y cada uno de ustedes por demostrarme el amor que me tienen. Ya estoy en mi casa, a la espera de más exámenes y siguiendo las indicaciones de los profesionales que me acompañan. Lo mantendré en mi intimidad, sobre todo para resguardar a mis hijos”, cerró y pidió que se respeten sus tiempos.

