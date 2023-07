La salud de Wanda Nara: esto dicen los medios italianos

La salud de Wanda Nara es motivo de preocupación después de su internación en el sanatorio Los Arcos. Aunque se desconoce con certeza el diagnóstico de la conductora, se ha informado que sufrió una descompensación que afectó su estado de salud.

La noticia de la salud de Wanda Nara trascendió las fronteras y ha captado la atención de los medios italianos. Se han compartido dudas sobre el estado de la modelo y conductora argentina en diferentes publicaciones de Italia.

Los medios italianos, como el Corriere della sera, han comentado la llamativa falta de información por parte de la familia de Wanda Nara en relación con los resultados de sus estudios médicos.

"Wanda Nara qué síntomas tiene y por qué en Argentina hablaron de leucemia", dice el diario italiano

“La familia de Wanda Nara se ha encerrado en el más absoluto silencio: Mauro Icardi no habla, ni la madre Nora ni la hermana Zaira, y mucho menos Wanda, callada en su página de Instagram habitualmente llena de contenido”, dicen desde el medio italiano.

Los resultados de los estudios muestran valores alterados en los glóbulos blancos y una dilatación del bazo, por lo que se han ordenado más pruebas para determinar su situación médica actual.

Marcela Tauro sobre la salud de Wanda Nara: “Está todo blindado y no contesta nadie”

En el programa Intrusos, la periodista Marcela Tauro reveló que tomaron la decisión de no profundizar en el tema sensible de la salud de Wanda hasta contar con la autorización de la familia o el parte médico correspondiente.

“Me llegó la información sobre lo que pasó con Wanda, me puse a averiguar y estuvo internada el miércoles por la noche en el sanatorio de Los Arcos. Obviamente, me quedé helada por los datos que me daban, así que hice una captura de pantalla y lo pasé al chat que tenemos acá en Intrusos. Nadie podía creerlo”, contó Tauro.

“Dijimos todo en potencial, con mucho respeto, porque la verdad no quiero ser hipócrita, pero me shockeó la noticia. No soy amiga de Wanda, pero se crió acá en el programa, después por muchos años no la vi, ni tampoco la veo, no tengo relación con ella, pero me puse en su lugar y el de su familia, tiene cinco chicos”, agregó.

A pesar de la curiosidad y la información que sigue llegando sobre el estado de la conductora, el equipo de Intrusos decidió actuar con cautela y respeto hacia la privacidad de Wanda y su familia.

Y luego dijo: “En lo que respecta a ella, no hay parte oficial y no hablamos con ningún médico de su entorno. Está todo blindado, no contesta nadie y no queremos especular con rumores”.

“Si la familia no habló, no podemos dar el diagnóstico. Lo tienen que contar ellos. Si ella decidió que nadie hable, es por algo. Tiene que estar preocupada y ocupada en otra cosa”, concluyó.

