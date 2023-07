Antonio de Masterchef habló de la salud de Wanda Nara y le hizo llegar su apoyo

En una entrevista con Que Pasa Salta, Antonio López, actual participante de Masterchef Argentina, habló por primera vez sobre el delicado estado de salud de Wanda Nara. En la misma charla, el oriundo de Salta se mostró conmovido por el posible diagnóstico de la conductora.

Hasta el momento, la reconocida modelo no ha publicado nada en sus redes sociales oficiales. Su actual esposo, el futbolista, Mauri Icardi, tampoco ha dado a conocer novedades sobre la situación clínica de la madre de sus hijos.

Wanda y Mauro posaron desde la cama

Antonio de MasterChef habló de la salud de Wanda Nara

En una reciente entrevista para el diario digital Que Pasa Salta, Antonio de Masterchef habló a corazón abierto sobre del delicado momento de salud de Wanda Nara. Al enterarse sobre que supuestamente padece leucemia: “Me enteré de la noticia. La verdad que Wanda cuenta con todo mi apoyo”.

Además, el actual participante del programa de cocina argentina, con mucha angustia, agregó: “Seguramente ya habrá algún momento de reencontrarnos, pero le mando mucha fuerza. Solamente quiero decirle que la quiero mucho y que estoy para devolverle todo el amor que ella me dio”.

Antonio habla de la salud de Wanda Nara

Wanda Nara podría estar padeciendo leucemia, según Jorge Lanata

El reconocido periodista, Jorge Lanata aseguró en Radio Mitre que Wanda Nara “tiene leucemia”. Sin embargo, hasta el momento, ni la modelo ni su entorno más cercano, han informando nada todavía sobre diagnóstico y/o los motivos del ingreso de urgencia.

“Hablé con tres fuentes distintas, dos de ellas muy cercanas a Wanda, otra al hospital. Lo que nadie está diciendo es que Wanda Nara tiene leucemia.”, contó el conductor. Además, agregó: “Tenía muy altos los glóbulos blancos, presentaba el bazo muy inflamado, le van a hacer una punción de médula”.

Esta noticia divulgada, generó reacciones de varias personalidades. Una de ellas fue Marina Calabró, que fue tajante con Lanata: “Me pongo en el lugar de quien padece la enfermedad, es mi posición, y mi límite. Yo, si no hay parte médico oficial o si no hay un familiar directo que me autorice a transmitir públicamente en su boca un diagnóstico, prefiero abstenerme”.

Seguí leyendo