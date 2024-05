Acusan a Nicki Nicole de plagiar la canción de un joven de Santiago del Estero: “Es igual”

Nicki Nicole es de las artistas más importantes del momento y de eso no hay dudas, ya que sus canciones tienen millones de reproducciones en diferentes plataformas y su música es conocida no solo en Argentina, sino también en otros países. Pero, al parecer, uno de sus éxitos es un plagio de una canción que ya existía.

Facu Infante es el joven oriundo de Santiago del Estero, quien se define productor y dj en su cuenta de Instagram con más de 22 mil seguidores, y la persona que asegura que Nicki Nicole y su equipo tomaron su canción que lanzó en 2018 e hicieron una versión prácticamente idéntica del tema.

El santiagueño mostró las pruebas de que tiene el tema publicado en sus redes desde ese año, es decir antes del lanzamiento de Nicki. Sin embargo, se mostró comprensivo con la cantante ya que considera que detrás hay todo un equipo que trabaja y no es solo ella haciendo música, más allá de que es la cara visible.

“Nicki Nicole me robó, me plagió o casualidad? así como lo escuchan, el nuevo tema que lanzó con videoclip y todo es igual a un tema que yo escribí y produje en 2018. Y yo creo en las casualidades, pero taaaanto!”, comentó al comienzo del video que hizo especialmente para hablar sobre su descubrimiento.

Otro santiagueño sería el responsable de haber plagiado el tema para Nicki Nicole

En el mismo video que subió a su cuenta de Instagram, Facu mostró su canción original y dejó pruebas de quién cree él que podría estar detrás de esta “coincidencia” musical.

“Es igual amigo.. la tonalidad, lo que habla el tema, el título. Este tema lo había lanzado en 2018 y yo hacía música con un chico de Rosario, que le he perdido el rastro. Pero luego uniendo un par de cosas me he dado cuenta que el que la ayuda a escribir el tema es santiagueño y yo de dónde soy... de Santiago”, expuso.

Al sacar esta última conclusión, de alguna manera culpó al joven que también es santiagueño como él de haberle acercado la idea del tema a la cantante rosarina.

“La verdad que este video no lo hago como algo negativo, lo hago porque para mi es un honor que una artista tan grande haya usado una idea mía por así decirlo o algo parecido, porque para mi no es parecido, es igual. Entiendo que los artistas tienen un equipo, gente que les escribe, que le da una idea y probablemente Nicki Nicole ni sepa de esto”, dijo y se mostró comprensivo con Nicki.

Al finalizar el video, explicó que en ese momento en el que sacó el tema no estaba informado sobre cómo subir música a Spotify y sobre los derechos de autor.

