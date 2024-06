Apuesta al amor: aseguran que Nicki Nicole estaría en una relación con un jugador de River

Tras quitarse un “peso” de encima, todo parece indicar que Nicki Nicole está apostando al amor nuevamente. Es que, según informaron periodistas de un conocido programa de farándula, la rosarina se estaría viendo con Nicolás Fonseca, el mediocampista italo-uruguayo de 25 años que juega en River Plate.

“Vamos a decir que estamos en oportunidad de afirmar que estarían viviendo una relación de conocimiento, pasión. Se están conociendo Niki Nicole y Nicolás Fonseca de River, y… ¡Esto es una bomba!”, anunció el periodista Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo.

“Viene de sufrir primero con Trueno, después con Peso Pluma y ahora se estaría dando besos con uno de los jugadores de River Plate. Se están conociendo después de haber tenido un encuentro en los Premios Gardel”, añadió Lussich.

Todo apunta a que quien robó el corazón de la rosarina es Nicolás Fonseca, el mediocampista italo-uruguayo de 25 años que juega en River Plate. Foto: River

En simultáneo, la comunicadora Paula Varela acotó que “dicen que (Fonseca) ya la fue a ver (a Nicki) a recitales”.

Según recordó Noticias Argetinas, Nicki Nicole protagonizó una escandalosa separación al enterarse por redes sociales que su novio, el cantante mexicano Peso Pluma, le había sido infiel con una influencer en Las Vegas.

“Fueron a Las Vegas porque ella cantaba. Él la acompañó porque también canta. De hecho, tienen temas juntos y demás. Peso Pluma con Nicki Nicole, que se dieron picos en el escenario. Todo muy divino. Una noche, parece ser que la chiquita se volvía de Las Vegas y él le dijo ‘me quedo unos días más’. Y se agarró otra pulposa. Pero lo peor es que se mostró delante de todos de la mano con ella, ¡un poco de pudor!”, relató Varela sobre el motivo de la ruptura entre el mexicano y la argentina.

Peso Pluma decidió modificar sus redes sociales tras su superación con Nicki Nicole.

Luego de que se dieran a conocer las imágenes del engaño, Nicki no dudó en separarse. “Cuando no te cuidan y no hay respeto… Ahí es cuando decido no quedarme”, dijo por ese entonces.

Además, se inspiró en su ruptura al escribir el tema “Ojos Verdes”: “Suerte encontrándome en otros ojos verdes, pero es que yo sacaba lo mejor de ti. Y te diste cuenta desde el día que me fui. A quién vas a engañar, a quién le vas a mentir diciendo que no me extrañas. Sé que estás con otra, pero pensando en mí y le das los besos que algún día te di. A quién vas a engañar, a quién le vas a mentir diciendo que no me extrañas”.