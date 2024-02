Luego de su separación, Nicki Nicole volvió a los escenarios de esta forma

Nicki Nicole, la talentosa cantante argentina, sorprendió a sus seguidores hace unos días al admitir públicamente su separación de Peso Pluma, su novio.

La noticia llegó tras la viralización de imágenes del cantante mexicano con otra mujer en un casino de Las Vegas, desencadenando un revuelo en las redes sociales.

La artista argentina volvió a los escenarios, después de su polémica separación.

En una emotiva publicación en su cuenta oficial de Instagram, Nicki compartió su dolor con sus más de 20 millones de seguidores: “El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”.

Esta declaración marcó el fin de su relación y reveló la traición del cantante mexicano, recibiendo un amplio respaldo de sus fans en las redes sociales.

A pesar de la difícil situación, Nicki cumplió con su compromiso profesional y ofreció un concierto en el Fórum Majadas de Guatemala.

Durante el espectáculo, agradeció el apoyo de su público, destacando la importancia de su presencia en un momento tan complicado: “Es muy importante para mí que estén acá esta noche. Saben que más allá de que seamos artistas y tengamos que trabajar, también somos personas y sentimos muchas cosas y que estén acá hoy es un gran apoyo para mí, de verdad”.

La canción que Nicki Nicole le dedicó a Peso Pluma

En un gesto simbólico durante su presentación, Nicki expresó su sentir mediante la canción “Entre Nosotros”, levantando el dedo medio en un mensaje claro y directo.

Mientras cantaba: “Tú me decías que por mí te morías, pero era otra a la que preferías”, el público respondió con ovaciones y gritos de aliento hacia la artista.

En las redes sociales, Nicki también agradeció el apoyo recibido: “Una vez más gracias por el amor que me están haciendo llegar. Los quiero mucho”, compartió en su canal de Instagram, donde cuenta con más de 21 millones de seguidores.