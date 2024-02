En pleno show, Trueno tiró una picante indirecta a Peso Pluma tras la traición a Nicki Nicole

Peso Pluma está en el ojo de la tormenta luego de conocerse su infidelidad a Nicki Nicole con un comprometedor video que circuló en las redes sociales. Tras el escándalo, varios artistas opinaron al respecto incluyendo el cantante argentino Trueno, el ex de la rosarina.

El rapero rompió el silencio y le dedicó una indirecta a Peso Pluma y a su ex novia en pleno concierto, lo que despertó rumores entre los fanáticos sobre una posible reconciliación entre los artistas argentinos.

Luego del escándalo con Peso Pluma, los fanáticos sospechan de una posible reconciliación entre Nicki Nicole y Trueno / Instagram

La indirecta de Trueno a Peso Pluma en medio del escándalo de traición a Nicki Nicole

Trueno fue el artista encargado de cerrar el Surfestival de Chile, el cual se desarrolló el pasado sábado en la localidad de Pichilemu. En pleno concierto, el rapero lanzó una indirecta sobre la separación de Nicki Nicole y Peso Pluma.

“Creo que este mundo se divide entre los traidores y los fieles, asique les agradezco a todas las personas que son fieles y están ahí siempre”, expresó el cantante.

De esta manera, el ex de la rosarina apuntó contra el artista mexicano, quien se vio envuelto en un escándalo luego de ser captado engañando a Nicki Nicole con otra mujer.

El detalle que llamó la atención a los fánaticos fue que el rapero realizó ese comentario antes de cantar “Mamichula”, canción que lanzó junto a Nicki Nicole.

Sin embargo, Trueno confesó recientemente en sus redes sociales que sus palabras no fueron dirigidas a su ex novia y afirmó no estar enterado de la ruptura entre Nicki Nicole y Peso Pluma.

A pesar de su aclaración, el comentario del cantante despertó expectativas entre los fanáticos quienes sospechan de una posible reconciliación entre los artistas.

Qué pasó entre Nicki Nicole y Peso Pluma

El pasado martes, las redes sociales quedaron en shock al viralizarse un video del cantante mexicano Peso Pluma cenando con otra mujer en Las Vegas y compartiendo miradas y sonrisas. Horas más tarde, fue la misma Nicki Nicole quien confirmó los rumores de infidelidad de su pareja y dejó en claro su postura.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, expresó.

La artista argentina se expresó en sus redes sociales - Instagram

Además, al rosarina confirmó que se enteró de la traición por las redes sociales y agradeció a sus seguidores por las palabras de apoyo. “Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”.