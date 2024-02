Con quién engañó Peso Pluma a Nicki Nicole: las fotos de la tercera en discordia

La historia de la separación entre Peso Pluma y Nicki Nicole ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales. Todo comenzó unas horas antes del Día de San Valentín, cuando unas imágenes se volvieron virales, mostrando al músico mexicano junto a otra mujer que no era su novia argentina.

En las imágenes, Peso Pluma fue capturado caminando por el Super Bowl en Las Vegas, Nevada, junto a una joven morocha, identificada como Sonia Sahar.

Nicki Nicole habría sido engañada por Peso Pluma

Las redes sociales explotaron con la noticia y rápidamente se enteró también Nicki Nicole. La cantante, sin perder tiempo, publicó un mensaje en sus redes sociales confirmando la separación y eliminando todas las fotos que tenía junto a Peso Pluma en Instagram.

“Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, expresó Nicki en un descargo emotivo.

Después del escándalo, se reveló la identidad de Sonia Sahar, la mujer que estuvo con Peso Pluma en el Super Bowl y desató la polémica.

Sonia es una influencer con una considerable cantidad de seguidores en Instagram. En su perfil, se describe como “investigadora privada”. Tras hacerse famosa, publicó una historia en su cuenta con un mensaje en inglés: “No creas todo lo que escuchas en los medios. Siempre hay 2 lados en una historia”.

Aunque no hay fotos de ella con Peso Pluma, Sonia comparte regularmente momentos de su vida con sus seguidores, mostrando viajes por el mundo y su estilo de vida lujoso.

Además, se destacan sus visitas a ciudades como Nueva York, playas paradisíacas en el Caribe y destinos exclusivos como Beverly Hills.

Se supo que Nicki Nicole no acompañó a Peso Pluma al Super Bowl debido a compromisos profesionales. La cantante tuvo que cumplir con una presentación en el Picnic Festival Centroamérica 2024 en Costa Rica. Esto dejó al músico mexicano en compañía de Sonia Sahar, lo que desencadenó el escándalo que puso fin a su relación con Nicki Nicole.

