Nicki Nicole se enteró de la infidelidad de Peso Pluma: qué dijo la rosarina

Nuevamente en el centro de las noticias, esta vez Peso Pluma no es destacado por buena persona o artista sino por todo lo contrario. En las últimas horas se filtró un video donde se lo ve siéndole infiel a Nicki Nicole.

Peso Pluma y Nicki Nicole

Como era de esperarse, solo bastó que las horas corrieran para que la cantante rosarina diera a conocer su postura al respecto. Algunos esperaban que las imágenes fueran vintage, otros soñaban con la ruptura de su vínculo porque adoran la relación que Nicki formó con Trueno y muchas más fueron las posturas al respecto.

Nicki Nicole y Peso Pluma comenzaron el 2024 juntos.

Lo cierto es que lo único que importa es lo que ellos dos sientan, piensan y digan. Esta vez, la cantante de “Colocao” fue directa y uso sus redes sociales para hablarle a sus fans sobre esta situación y dejó en claro su postura.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, reza al comienzo del escrito.

Nicki Nicole habló sobre la infidelidad de Peso Pluma. / Instagram

Para terminar, eligió revelarse y contar la verdad, algo que le dolió a todos sus fanáticos y apasionados seguidores: “Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”.

Qué pasó con Peso Pluma

La alerta se activó cuando Peso Pluma fue avistado en un casino de Las Vegas, acompañado de una mujer desconocida. Esta mujer, vestida con un vestido corto de manga larga en tonos blanco y negro, zapatos de tacón, una cartera blanca y larga cabellera negra, rápidamente captó la atención de los presentes.

El cantante mexicano fue criticado.

La escena se volvió viral en las redes sociales, desatando una oleada de especulaciones. A pesar de los esfuerzos del equipo de seguridad por evitar la grabación, el video se difundió rápidamente, provocando una gran controversia entre los seguidores de ambos artistas.

Nicki Nicole habría sido engañada por Peso Pluma

Después, se vio al cantante cenando con la misma mujer, compartiendo miradas y sonrisas, lo que avivó aún más las especulaciones sobre un posible distanciamiento entre el mexicano y la argentina.