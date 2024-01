El impactante video de Peso Pluma “consumiendo” en pleno show que indignó a sus fans

La gira de conciertos de Peso Pluma en Argentina ha llegado a su fin, dejando un rastro de éxitos, pero también sumergiéndose en la polémica.

Durante las últimas presentaciones en Buenos Aires, un video capturó la atención en las redes sociales, mostrando al cantante en un comportamiento peculiar detrás del escenario.

Se filtró un video del cantante mexicano en un polémico acto.

El clip, compartido por @fiorentino.ezequiel en TikTok, capturó a Peso Pluma realizando gesticulaciones y movimientos extraños, generando especulaciones entre los espectadores. El usuario escribió: “¿Hizo lo que yo creo?”, insinuando que el artista podría haber inhalado algo detrás del escenario.

La publicación se volvió viral en TikTok y también se convirtió en tendencia en otras plataformas, como X y Twitter. Las opiniones sobre el video se dividieron, algunos argumentaron que Peso Pluma simplemente se estaba atando los cordones, mientras que otros sugirieron que sus movimientos eran inconsistentes con esa acción.

@Sergioglezxz respondió a quienes argumentaban que se estaba atando los cordones: “Los que estáis diciendo que se ata los cordones sois gilipollas o no tenéis más de 7 años, como se va a estar atando los cordones apoyando la cabeza encima de la mesa, no levanta ni la pierna y el no se agacha a guardarlos dentro del zapato, solo buscáis una excusa”.

La controversia se suma a otros incidentes recientes durante la gira en Argentina. En una presentación en Buenos Aires, los pantalones de Peso Pluma se cayeron, y aunque continuó con el concierto, el momento fue captado por varios asistentes y se volvió tendencia en las redes.

Además, durante otra presentación en Argentina, el cantante bajó del escenario para interactuar con los fanáticos durante la interpretación de “LADY GAGA”.

Sin embargo, el entusiasmo llevó a un encuentro caótico cuando los fans se abalanzaron sobre él, llegando incluso a tomarlo por el cuello, lo que activó las alarmas del equipo de seguridad.

A pesar de la creciente polémica, Peso Pluma no ha emitido comentarios al respecto. Cabe recordar que en el pasado, el artista ha mantenido un perfil bajo frente a las controversias.

Su última gira en Argentina, aunque marcada por momentos tumultuosos, ha consolidado aún más su popularidad en el país sudamericano.