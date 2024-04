Nicki Nicole apunta contra Peso Pluma en su nueva canción: “Pensando en mi”

La ruptura del noviazgo entre Nicki Nicole y Peso Pluma fue un tema que se tocó en todo Latinoamérica; no ocurrió solamente porque tuvo una polémica razón, sino también porque ella es una de las cantantes más queridas del país.

Nicki Nicole apuntó contra Peso Pluma. / Instagram

Ya han pasado varias semanas de ese polémico momento en que el mundo se enteró de una infidelidad del mexicano para con la argentina y todo cambió. Ahora, Nicki se dedicó de lleno a la música y ahora estrenará una canción que apunta de manera contundente a su ex.

Se trata de la canción “Ojos Verdes”, la cual será estrenada el próximo 24 de abril y tiene un ritmo y letra espectacular. Lo poco que se escuchó en el adelanto resultan ser puras frases de desamor y que la rosarina escribió seguramente en base a su mala experiencia con el artista mexicano.

Nicki Nicole y Peso Pluma.

“Suerte encontrándome en otros ojos verdes/, pero es que yo sacaba lo mejor de ti/ Y te diste cuenta desde el día que me fui/ A quién vas a engañar diciéndole que no me extrañas/ Sé que estás con otra, pero pensando en mí”, expresa en la contundente canción.

La noticia se difundió en las plataformas de redes sociales y causó un gran revuelo entre los seguidores de la artista debido a las indirectas que esta lanza hacia su ex pareja después de finalizar la relación en medio de un escándalo por infidelidad por parte de él.

Peso Pluma.

En el coro de la canción, Nicki Nicole deja en evidencia que la letra está dirigida específicamente a su ex compañero sentimental, lo que dejó atónitos a sus seguidores por las contundentes frases dirigidas hacia el mexicano.

El momento que Trueno le tiró una indirecta a Peso Pluma en un show

Peso Pluma estuvo en el ojo de la tormenta luego de conocerse su infidelidad a Nicki Nicole con un comprometedor video que circuló en las redes sociales. Tras el escándalo, varios artistas opinaron al respecto incluyendo el cantante argentino Trueno, el ex de la rosarina.

Trueno en el Festival de Viña 2024

El rapero rompió el silencio y le dedicó una indirecta a Peso Pluma y a su ex novia en pleno concierto, lo que despertó rumores entre los fanáticos sobre una posible reconciliación entre los artistas argentinos.

“Creo que este mundo se divide entre los traidores y los fieles, asique les agradezco a todas las personas que son fieles y están ahí siempre”, expresó el cantante.