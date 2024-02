Peso Pluma tomó una decisión tajante en sus redes sociales tras confirmarse su separación de Nicki Nicole

Transcurridos los primeros tres días de la escandalosa separación de Nicki Nicole y Peso Pluma, tras la viralización de un video del mexicano con otra mujer, el cantante no fue indiferente a los insultos y tomó cartas en el asunto.

Ante la ola de insultos y cuestionamientos por haberle sido infiel a Nicki Nicole, Peso Pluma decidió “silenciar” a los haters de redes sociales, sobre todo en Instagram, plataforma en la cual lo han vapuleado.

Hasta el momento, Peso Pluma se llamó a silencio y, a diferencia de Nicki Nicole que quitó todas las publicaciones sentimentales con él, el mexicano de 24 años aún conserva los posteos y la sigue en Instagram.

El cantante decidió modificar sus redes sociales tras su superación.

Peso Pluma tiene 39 publicaciones en Instagram, 4 de ellas son con su ahora ex novia, disfrutando de su amor y promocionando una canción. El más reciente es del 5 de febrero, de su paso por los Grammys. Hassan Emilio Kabande Laija cosechó su primer galardón y asistió a la importante ceremonia con la rosarina.

Si bien mantiene las fotos con ella, lo que da lugar a que las criticas sean constantes, prefirió cerrar la posibilidad de que le comenten. “Se limitaron los comentarios en esta publicación”, reza al pie de cada posteo, en los que se contabilizan innumerables críticas al mexicano que fue descubierto en Las Vegas con Sonia Sahar.

Nicki Nicole fue quién rompió la relación: el posteo que realizó

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida”, se lee en su descargo de Instagram.

“Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, escribió Nicki Nicole en una historia que subió a su red social, dando fin a su relación un día antes de San Valentín mientras el video de Peso Pluma era viral en las redes y en los medios de comunicación.