L- Gante puso en duda la infidelidad de Peso Pluma a Nicki Nicole: que dijo el referente de cumbia 420

La reciente ruptura entre Nicki Nicole y Hassan Emilio Kabande Laija (Peso Pluma) es uno de los temas más comentados, generando un revuelo mediático considerable.

En este contexto, L-Gante, reconocido por su franqueza, no dudó en expresar su opinión al respecto, lanzando comentarios que dejaron mucho de qué hablar.

El escándalo surgió cuando se vio al cantante mexicano en Las Vegas junto a otra mujer, un evento que Nicki Nicole descubrió a través de las redes sociales, al igual que sus seguidores y el público en general.

El cantante habló de la separación de Nicki Nicole y Peso Pluma

Luego de que apareciera un video viral en donde se puede ver a Peso Pluma de la mano con la Sahar Sonia y de que la artista rosarina confirmara la separación, muchos famosos opinaron al respecto, entre ellos L-Gante.

Qué dijo L- Gante sobre la ruptura de Nicki Nicole y Peso Pluma

Durante su paso por el programa Cortá por Lozano, L-Gante se animó a hablar de su vida privada, de su aparatosa relación con Wanda Nara y hasta opinó sobre la separación entre sus colegas.

Fue Lozano quien comenzó comentando: “Qué hijo de perra Peso Pluma. Viste que dejó a Nicki. Yo dije ‘ojo con el que a cada rato te dice mi novia, que linda es mi novia, todo por mi novia...’. Lo engancharon en Las Vegas con otra chica”.

Ante esto, el referente de la cumbia 420 dio su opinión: “Es todo un tema. No sé, no entendí al final a quién engancharon primero. A mí me quedó la duda. No juzgo nada, por las dudas”, expresó con mucho humor.

Ante esto, L- Gante dejó entrever que dudaba de la fidelidad de Nicki Nicole (se filtró un video en el que aparentemente está tomada de la mano con su mánager) y abrió el juego para pensar que la reciente exposición de Peso Pluma con la modelo podría estar motivada por ello.