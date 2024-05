El gesto de L-Gante y Tamara Báez que le salvó la vida a una niña de 1 año internada en el Garrahan

L-Gante y Tamara Báez atravesaron momentos difíciles esta semana cuando su hija se enfermó y quedó internada en el Hospital Garrahan. Finalmente, se supo que Jamaica tiene dengue, por lo que en las próximas horas recibirá el alta médica y sus padres, en la previa de la vuelta a casa, emocionaron con sus gestos para con otros niños internados.

Jamaica estuvo ingresada 5 días en el hospital pediátrico emblema de Buenos Aires y su internación no pasó desapercibida tanto para el personal como para las familias que tienen a sus hijos en ese nosocomio. Es por eso que no pararon de llegarles muestras de afecto, pero también pedidos.

El gesto de L-Gante y Tamara Báez que le salvó la vida a una niña. Captura de Instagram.

Entre esos pedidos, a la habitación de la niña llegó la carta de una madre desesperada por la salud de su hija de un año, quien debe someterse a un costoso tratamiento. Ante este caso, el cantante de cumbia 420 y su expareja hicieron pública la historia de Gemma para pedir la colaboración de sus seguidores.

Tamara y Elián publicaron el alias: todosporgemma para que aquellos que puedan hacerlo donen dinero para la niña de un año de Santiago del Estero que tiene cáncer y debe someterse a un tratamiento muy costoso que traen desde el exterior para poder salvarle la vida.

“Estoy llorando gente, me acabo de enterar que Gemma arranca su tratamiento. Gracias, gracias por compartir, si llegamos acá fue por algo. Gracias Dios”, publicó Tamara horas después de haber publicado en sus redes el alias y la historia de Gemma.

“Fuiste un ángel en nuestras vidas y tu hermana, Elián y Jami una gran bendición para nosotras. Ya no estamos en la sala, vinimos al cahipo porque Gemma arranca el tratamiento. Dios los puso en nuestro camino y no me va a alcanzar la vida para agradecerte a vos y a toda tu hermosa familia”, le escribió la madre de la niña a Tamara, agradecida con la ayuda y difusión.

Tamara y L-Gante compraron juguetes para los niños del Garrahan

L-Gante revolucionó el hospital pediátrico con su presencia, tal es así que hizo un recorrido por algunas habitaciones y se tomó fotos con los niños, quienes se prepararon especialmente para recibirlo.

Además, por iniciativa de Tamara, compraron juguetes que regalaron a los chicos que atraviesan un momento complicado por estar internados, con el fin de alegrarles el día. “Espero que pronto puedan estar en su casa. Atención del hospital 10/10″, escribió la joven y mostró los carros repletos de juegos.

