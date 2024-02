Rompió el silencio la tercera en discordia entre Nicki Nicole y Peso Pluma: el descargo de la influencer

La escandalosa separación de Nicki Nicole y Peso Pluma fue tema en redes, sobre todo después de que la cantante argentina salió a confirmar que el mexicano le había sido infiel. Fue la señalada como la “tercera en discordia” quien rompió el silencio en las últimas horas y dio su versión de lo acontecido.

Se trata de Sahar, una influencer de Los Ángeles, quien asegura que no conocía a Nicki Nicole y no supo quién era ella hasta que la noticia comenzó a circular en diferentes países. Es que el video de ella y Peso Pluma en el lobby de un hotel y tomados de la mano se viralizó en pocas horas.

“Quería venir acá a hablar de todo lo que está pasando. Creo que toda esta historia fue exagerada”, fue lo que dijo la influencer al comienzo del video y luego se explayó sobre lo que ocurrió entre ella y el cantante mexicano.

Si bien no negó haber estado con él, se escudó en que no sabía sobre la vida personal y sentimental del artista, por lo tanto desconocía que estaba en pareja y mucho menos con otra famosa.

“Sí, yo sé quién es Peso Pluma, pero no soy española y no sigo las noticias españolas, no sabía nada de su vida personal o sobre su relación”, expuso al respecto.

Luego, aclaró que no sabía quién es Nicki Nicole, sino hasta el momento en el que todo salió a la luz. “No sé quién es ella, pero les pido que paren con el bullying porque no es el tipo de persona que soy”, dijo.

“Nunca quise romper una relación ni nada de ese estilo. Es todo lo que quiero decir por ahora”, cerró la joven influencer estadounidense y de esta manera intentó despegarse de la situación.

Peso Pluma y Nicki Nicole en el Grammy 2024. Foto: El Comercio

La reacción de Nicki Nicole a la infidelidad de Peso Pluma

La alerta se activó cuando Peso Pluma fue avistado en un casino de Las Vegas, acompañado de una mujer desconocida. Esta mujer, vestida con un vestido corto de manga larga en tonos blanco y negro, zapatos de tacón, una cartera blanca y larga cabellera negra, rápidamente captó la atención de los presentes.

La escena se volvió viral en las redes sociales, desatando una oleada de especulaciones. A pesar de los esfuerzos del equipo de seguridad por evitar la grabación, el video se difundió rápidamente, provocando una gran controversia entre los seguidores de ambos artistas.

La artista argentina se expresó en sus redes sociales - Instagram

La cantante de “Colocao” fue directa y uso sus redes sociales para hablarle a sus fans sobre esta situación y dejó en claro su postura. “El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, reza al comienzo del escrito.

Para terminar, eligió revelarse y contar la verdad, algo que le dolió a todos sus fanáticos y apasionados seguidores: “Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”.