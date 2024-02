Este artista internacional se fue con Nicki Nicole de fiesta: ¿El sucesor de Peso Pluma?

La cantante argentina Nicki Nicole ha pasado por un proceso emocional intenso en los últimos días tras poner fin a su relación con el cantante mexicano Peso Pluma, a raíz de una infidelidad descubierta.

Desde lágrimas en su concierto en Guatemala hasta salir de fiesta en Miami con Rauw Alejandro, ex de Rosalía, todo parece ser parte de un proceso para superar la separación.

La artista vivia en una sencilla casa en su Rosario natal.

Tras descubrir a Peso Pluma en unas imágenes comprometedoras en Las Vegas con la influencer Sahar Sonia, Nicki Nicole confirmó la ruptura al revelar que se enteró por las redes sociales, al igual que sus seguidores.

La rapera argentina compartió sus sentimientos en Instagram, escribiendo: “El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”.

Según un reporte del programa “En casa con Telemundo”, Nicki Nicole y Rauw Alejandro fueron vistos juntos en una discoteca en Miami, sugiriendo un cambio de tristeza a alegría y baile un día después del concierto de la argentina en Guatemala.

Nicki Nicole en la fiesta con Rauw Alejandro.

Rauw Alejandro, quien está soltero desde hace meses, y Nicki Nicole coincidieron en el festival Vibra Urbana y decidieron continuar su amistad en un ambiente más relajado en Miami. Esta relación ya tenía antecedentes desde 2021, cuando colaboraron en el video musical de la canción “Sabe”.

El duro show de Nicki Nicole en Guatemala

Durante su concierto en Guatemala, Nicki Nicole expresó la importancia del apoyo de sus fans, revelando el dolor que sentía pero comprometiéndose a ofrecer el mejor espectáculo para sus seguidores.

“Es muy importante para mí que estén acá esta noche, saben que más allá de que seamos artistas y tengamos que trabajar, también somos personas y sentimos muchas cosas”, explicó la artista, mientras las imágenes de su desempeño en el escenario circularon en las redes sociales acompañadas de mensajes de apoyo.