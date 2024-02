Increíble: el comentario premonitorio de una fan a Nicki Nicole sobre Peso Pluma

Una advertencia inesperada se volvió realidad en medio del escándalo. El 13 de febrero, las polémicas imágenes de Peso Pluma con otra mujer en Las Vegas rompieron la relación con Nicki Nicole.

Ese mismo día, un video viral de una fanática advirtiendo a la cantante rosarina sobre el cantante mexicano cobró relevancia.

En el clip, Nicki Nicole saluda a una seguidora, quien le entrega una advertencia sorprendente. “Dijo mi mamá...”, comienza la joven.

Ante la curiosidad de la cantante, la fan continúa: “Que Peso no es para vos. ¡Hacele caso a una vieja loca!”. La reacción de Nicki Nicole fue de sorpresa, seguida de una risa.

El video se viralizó rápidamente en las redes sociales, acumulando más de 2.800.000 reproducciones y numerosos comentarios. Incluso Andrea Rincón se sumó a la conversación con un tweet expresando su deseo de conocer a la madre de la fanática.

Peso Pluma engañó a Nicki Nicole con Sonia Sahar

Unas horas antes del Día de San Valentín, cuando unas imágenes se volvieron virales, mostrando al músico mexicano junto a otra mujer que no era su novia argentina.

En las imágenes, Peso Pluma fue capturado caminando por el Super Bowl en Las Vegas, Nevada, junto a una joven morocha, identificada como Sonia Sahar.

Las redes sociales explotaron con la noticia y rápidamente se enteró también Nicki Nicole. La cantante, sin perder tiempo, publicó un mensaje en sus redes sociales confirmando la separación y eliminando todas las fotos que tenía junto a Peso Pluma en Instagram.

Nicki Nicole habría sido engañada por Peso Pluma

“Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, expresó Nicki en un descargo emotivo.

Después del escándalo, se reveló la identidad de Sonia Sahar, la mujer que estuvo con Peso Pluma en el Super Bowl.

Sonia es una influencer con una considerable cantidad de seguidores en Instagram. En su perfil, se describe como “investigadora privada”. Tras hacerse famosa, publicó una historia en su cuenta con un mensaje en inglés: “No creas todo lo que escuchas en los medios. Siempre hay 2 lados en una historia”.

Las fotos de Sonia Sahar en Instagram

