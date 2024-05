Peso Pluma estrenó un nuevo corte y luce irreconocible: sus fans dudan

Peso Pluma, el reconocido cantante de corridos tumbados, causó furor en redes sociales con su nuevo corte de cabello. A pocos días de lanzar su cuarto álbum de estudio, “Éxodo”, el artista decidió renovar su imagen, lo que provocó una oleada de comentarios y reacciones en internet.

El cantante, conocido por su característico estilo mullet, sorprendió a sus seguidores al aparecer en su cuenta de Instagram con un corte de cabello mucho más corto.

“Mi mullet ya quedó en el pasado”, parece decir su nueva imagen, en la que ahora luce un estilo más pulido y diferente.

Peso Pluma con su nuevo corte de pelo. (Foto: Captura de pantalla)

Hassan, nombre real del artista, compartió un breve videoclip invitando a sus fans a preguardar su nuevo disco “Éxodo”. En este video, se puede apreciar claramente su nuevo look, que ya está causando sensación entre sus seguidores.

La transformación no pasó desapercibida. “Ya no se ve chacalon”, “No cabe duda que un buen corte de cabello ayuda mucho”, y “Qué hermoso” fueron algunos de los comentarios que inundaron las redes sociales.

La imagen de Peso Pluma que se viralizó y no parece real

Algunos usuarios incluso debatieron si una imagen en blanco y negro que mostraba a Peso Pluma con su nuevo peinado había sido creada con inteligencia artificial. “No es él”, “Esto es inteligencia artificial”, señalaron otros, destacando diferencias en la nariz y la barbilla del cantante.

¿Es Peso Pluma? La foto que se viralizó del cantante

En una entrevista reciente con Jimmy Fallon en “The Tonight Show”, Peso Pluma reveló cómo adoptó su famoso corte de cabello.

“En realidad fue un error. Me estaban cortando el cabello en Medellín, Colombia, cuando fui a grabar un video al comienzo de mi carrera. Me di cuenta que me lo estaban cortando de una manera equivocada, pero cuando me vi en el espejo pensé que no lucía tan mal. Lo mantuve y la gente se volvió loca”, confesó el cantante.

