Así reaccionaron los famosos a las declaraciones de Wanda Nara sobre su delicado estado de salud

Wanda Nara atraviesa un momento delicado de salud y, por primera vez desde que se supo la noticia, se refirió al tema del que se habla en diferentes partes del mundo. Al posteo que la empresaria hizo este lunes en sus redes, reaccionaron diferentes figuras de medio, quienes le hicieron llegar sus muestras de apoyo y afecto.

Luego de que Jorge Lanata hizo público que Wanda tiene leucemia, la conductora de Masterchef decidió romper el silencio y hablar en primera persona de lo que le sucede. A través de su perfil de Instagram donde tiene más de 16 millones y medio de seguidores, contó cómo fueron estos últimos días y por qué tardó en salir a hablar.

La mediática siempre hizo público todo lo relacionado a su vida personal, por lo que, una vez que se sintió con la suficiente entereza para hacerlo, se volcó a sus redes para compartir su mensaje con las millones de personas que estaban al pendiende de alguna noticia de su salud o confirmación de su parte.

Fue así que Wanda compartió una foto en la que se la ve al natural y abrió su corazón con un contundente posteo. Allí explicó que fue a partir de un chequeo de rutina que le descubrieron que algo no andaba bien y a partir de ese momento fue un estudio atrás del otro para poder dar un con diagnóstico certero.

Así reaccionaron los famosos al descargo de Wanda Nara

“Como toda mamá, intenté ocultarle a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo porque aún no tenía un diagnóstico certero. Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 hs de mi primer estudio”, explicó en su posteo.

“Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano; y sobre todo con mis tiempos”, expresó sin confirmar ni negar la información de Jorge Latana.

Y luego intentó llevar calma sobre su delicada situación: “Ya estoy en mi casa, a la espera de más exámenes y siguiendo las indicaciones de los profesionales que me acompañan. Lo mantendré en mi intimidad, sobre todo para resguardar a mis hijos”.

Los famosos reaccionaron a la publicación de Wanda Nara

Marcelo Tinelli, que tiene una relación cercana con Wanda Nara, habló en Intrusos y no solo se manifestó en desacuerdo con el accionar de Lanata, sino que recordó un caso cercano, de una situación que ocurrió años atrás.

“Sentí que con una enfermedad no se debe joder, hay un límite para eso. Lo escuchaba a Joirge (Lanata) y no estaba de acuerdo”, dijo Tinelli, dolido al recordar que su madre se enteró que ella tenía esquizofrenia por la tapa de una revista.

Incluso, fue de los primeros en comentar el posteo que la modelo hizo en sus redes. “Toda nuestra familia te ama. Y estamos con vos, con Mauro, con tus hijos y toda tu familia, siempre al lado de ustedes. Fuerza amiga querida. Va a estar todo bien”, comentó Tinelli.

“Nena linda de mamá”, escribió su madre, Nora Colosimo. “Vamos amiga tkm”, fue el mensaje que le dejó su amigo y estilista, Kennys Palacios. En tanto que Flavio Mendoza escribió: “Mucha luz para vos y toda tu familia”.

“Vamooooooo con todo para adelante! Vos podes!”, comentó Yanina Latorre. Y también le dejaron emojis de corazones su hermana, Zaira Nara, Marley, Vero Lozano, Mica Tinelli, Stefi Roitman, Barbie y Nazarena Vélez, el Chino Leunis, Jimena Barón, Ángel de Brito, Damián Betular, entre otros.

