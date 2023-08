Una fuente confirma que hay motivos suficientes para que se suspenda la gira de Luis Miguel

Horas atrás, se reveló en un programa local, un asunto de salud que tendría a mal traer a Luis Miguel y podría costarle la continuidad de su gira.

En el transcurso de esta semana en A La Tarde, que conduce Karina Mazzocco en América, compartieron detalles acerca de Luis Miguel, quien ha experimentado cierta incomodidad en su voz.

Luis Miguel podría suspender sus shows por un problema de salud.

Esta situación plantea la posibilidad de que la gira de Luismi restante se vea comprometida. De hecho, con el fin de evitar postergar el espectáculo programado en el Movistar Arena, los organizadores tuvieron que administrarle un antiinflamatorio para aliviar la aflicción que esta padeciendo el artista puertorriqueño.

“Personas cercanas a la producción mencionaron que hoy amaneció sin voz. Aquellos que asistieron al concierto ayer notaron que su voz no estaba en su estado habitual. Esta situación está siendo monitoreada minuto a minuto y se encuentra en constante actualización”, compartió el periodista Matías Vázquez.

Además, Vázquez añadió que habrían considerado reprogramar el concierto, pero esta opción no pudo llevarse a cabo: “Alrededor del mediodía me contactaron y comunicaron que el concierto de Luis Miguel se cancelaba, ya que hoy no tenía voz. Querían trasladar la fecha al domingo, pero lamentablemente eso no era factible debido a las elecciones primarias.”

Finalmente, el cantante aceptó someterse a un tratamiento con corticoides para mejorar su condición y no decepcionar a su apreciado público: “Se vieron en la necesidad de medicarlo para que pudiera llevar a cabo su presentación del pasado viernes. Este incidente podría poner en riesgo las futuras actuaciones,” concluyó.

