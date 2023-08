Así fue la entrevista de Luis Ventura a la supuesta madre de Luis Miguel: “Tiene los ojos iguales...”

Luis Ventura hace años que investiga la historia que hay detrás de la curiosa muerte de Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel, quien él asegura está viva. Incluso, entrevistó a una mujer que vivía en situación de vulnerabilidad, con rasgos muy similares a la mamá del artista, pero ella negó ser esa persona.

En A La Tarde, programa que conduce Karina Mazzocco por AméricaTV, volvieron a pasar la nota que Ventura le hizo a la mujer que se parece a Basteri. “¿Es usted la madre de Luis Miguel? - ¿Tiene algo que ver con él?”, interrogó el periodista en esa nota.

La mujer negó ser la mujer por la que Ventura consultaba y al hablar, quedó en evidencia un acento gitano de España. Además, dijo que su nombre es Rosalía Castro, no Marcela Basteri.

“Su perfil facial es idéntico al de la mamá (de Luis Miguel). Si quiere le muestro fotos pero tiene los ojos iguales”, insistió Ventura. “Es imposible. Ya lo vi y nada que ver yo”, respondió molesta ante la insistencia.

La mujer de San Telmo y Marcela Basteri.

“Lo conozco, escuché algún tema de él, pero no tengo nada que ver con él”, dijo al ver una foto del Sol de México. “Mi nombre es Rosalía Castro. Premio Nobel de Literatura. No me llamó Marcela, ni Marcelo”, agregó.

“No soy la madre de ningún yonqui, de ningún gitano, de ningún negro. Yo no soy madre de negros”, añadió la mujer que aclaró que es una mujer culta, no una mendiga. Además, dijo que es la dueña de un libro con un Premio Nobel de Literatura.

Luis Miguel junto a su madre, Marcela Basteri.

Un familiar de Marcela Basteri asegura que está viva y que la visita

Es todo un misterio alrededor de Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel. Ahora apareció una prima de la mujer, quien asegura que la mamá del artista, quien tiene alrededor de 76 años, no solo está viva, sino que ella la visita.

En A La Tarde (AméricaTV) se comunicaron con Lorena Torres, quien sería hija de un supuesto primo hermano de Basteri y las une un lazo de sangre. La mujer contó que Basteri está ingresa en el nosocomio en el que vive con otro nombre y de esa forma resguarda su verdadera identidad.

“¿Marcela Basteri está viva o está muerta?”, preguntó Luis Ventura al comienzo de la nota. “Está viva Luis”, respondió Lorena con total seguridad y una enorme sonrisa dibujada en su rostro.

Luego, le preguntaron si recuerda a Luis Miguel y fue tajante: “Lo recuerda con muchísima tristeza. Para empezar no conversamos mucho de sus hijos. La realidad es que cuando yo la visito converso de lo que ella tiene ganas”, comentó la prima de Luis Miguel.

Luisito Rey le habría pedido ayuda a un actor mexicano para matar a la mamá de Luis Miguel

Y aclaró que Basteri, al Sol de México, “no lo reconoce en este momento, con la edad que tiene. Ella habla de un Luis Miguel de una edad más chica, ¿Se entiende?”.

Karina Mazzocco le consulto por el diagnostico actual, y ella respondió: “En estos momentos tiene un problema importante en su habla. Yo estoy esperando contactarme con médicos psiquiatras para hacerle una evaluación con algún otro profesional”.

“Ella está bien parada en hoy 2023. Es consciente en un montón de cuestiones, pero cuando hablamos de Luis Miguel ella se refiere a Luis Miguel chiquito”, insistió.

La foto que Luis Miguel compartió en Instagram para celebrar el Día de las Madres. (Foto: captura de pantalla)

Luis Rey, Luis Miguel y Marcela Basteri

