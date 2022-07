El hermano de Luis Miguel habló del paradero de su mamá Marcela Basteri

La intimidad de Luis Miguel y la de su familia nos dejó la piel de gallina cuando fue revelada, capítulo tras capítulo, en “Luis Miguel, la serie”. Mucho se habló de sus padres y, en especial, del paradero de su mamá Marcela Basteri. No se sabe nada de ella hasta ahora, que el hermano del cantante se refirió a la mujer.

Alejandro Basteri confió algunos pasajes desconocidos de su clan en una entrevista para el programa “Ventaneando”, de la TV Azteca. “Somos como misteriosos”, lanzó.

Reveló que con Luis Miguel y su otro hermano Sergio son súper unidos a pesar de que “cada quien tiene una vida, cada quien nos respetamos mucho”. “Intentamos juntarnos frecuentemente, pero no tenemos 20 años y cada quien tiene una vida. Sergio sigue viviendo en España”, dijo.

“Somos una familia pequeña”, comentó y resaltó que la hermandad que tienen es muy respetuosa, “siempre los voy a amar, querer y respetar en todos sentidos”.

El empresario está promocionando una línea de ropa inspirada en su madre Marcela y en la nota dejó en claro que no pretende hacer ninguna otra acción con su vida privada más allá que esta vestimenta. “Es hacer algo honorífico a alguien que amas. A quien le debo la vida”, confió.

En algún momento se habló de su propia biopic pero él mismo lo aclaró: “Mandé un comunicado diciendo que no estaba en mi proyecto de vida hacer nada que tuviera que ver con otra cosa que no fuera la línea de prendas”.

Alejandro creó su propia marca y eligió como logo una imagen que representa a los tres hermanos. “Mis hermanos están enterados, obviamente, de este negocio; tienen conocimiento total. Soy el que represento esta idea. Están involucrados moralmente, tienen la apertura total”, reveló sobre este negocio suyo pero que acepta contribuciones de Sergio y Luismi.

El hermano de Luis Miguel negó que su madre esté en San Telmo mendigando

Alejandro siempre mantuvo un perfil bajo y es el que más tiempo compartió con su mamá Marcela Basteri, en una entrevista con “Despierta América” dijo: “Yo fui educado por mi mamá; mi papá educó más, bueno, manejó más a Luis; y Sergio fue más de mi abuela. Yo tengo más el sentimiento maternal, y eso está bonito”.

Por ese motivo es que el empresario quiere homenajearla con su línea de ropa que muy pronto estará en venta. Pero claro, en la nota no se dudó en consultarle sobre el paradero de Marcela y el caso de la mujer mendigo que vive en San Telmo, Buenos Aires, que es muy parecida a ella.

Las cámaras de “Infama” encontraron a una señora que, por su rasgos similares, se especuló que podría ser la madre de Luis Miguel, y hasta se dijo que el cantante habría viajado para verla y sacarse la duda sobre su identidad.

Se supo que se realizó un examen de ADN y que el resultado negó que dicha mujer fuera Marcela Basteri pero las similitudes son tantas que Alejandro habló del caso.

Serio y con seguridad enfatizó que la señora no puede ser su mamá porque Marcela no pronunciaba bien el idioma español. “La gente no puede opinar de lo que no sabe”, soltó visiblemente angustiado ya que también se dice que Bastieri estaría sin vida.