Una participante de La Voz Argentina le declaró su amor a Ricardo Montaner

Maira Rossetto es salteña, tiene 30 años y no pudo esconder que está enamorada de Ricardo Montaner luego de realizar su audición a ciegas en La Voz Argentina 2022. Maira interpretó Si me ves llorar por ti, de Cristian Castro, pero lamentablemente el jurado no dio vuelta para elegirla.

Maira vive en Campo Quijano, Salta, en su pueblo se dedica a la venta de sándwiches en un local gastronómico que tiene con su familia y también es concejal.

En la previa, la cantante dio a conocer su historia de vida y confesó que por más que quisiera sumarse al Team de La Sole, lo que deseaba era “conocer a Montaner”.

Durante la interpretación de la salteña, ninguno de los coaches giraron. El mayor de los hijos de Ricardo fue el primero en tomar la palabra para darle una devolución.

Ricky le preguntó a Maira si vio la temporada pasada de La Voz Argentina, y ella admitió emocionada y nerviosa su enamoramiento por Montaner. “Ay, perdón, pero no puedo dejar de mirar a tu papá, lo amo”, expresó.

Maira Rossetto cumplió su deseo de conocer a Ricardo Montaner

“¡Hey, es un hombre casado!”, respondió Ricky, y ante la declaración de amor, Montaner se levantó de su silla y fue directo a abrazar a su fans. Allí, Maira le contó a Montaner sobre su vida, aunque aseguró que “temblaba” al tenerlo a su lado.

En cuanto a su audición, Ricardo le pidió a la salteña que se anote en El Regreso y que no tome el rechazo como algo negativo. “Mirá si voy a tomar como algo negativo esto, ¡conocí a Montaner!”, dijo Maira sin ocultar su felicidad.

Maira Rossetto

“¡Cumplí mi sueño de conocer a Ricardo y me está dando la mano!”, afirmó la artista.

La forense que canta rock y pasó a la próxima etapa en La Voz Argentina 2022

Eliana Carletta, es una artista multifacética que la rompió en su audición a ciegas y que en la previa que sorprendió a Marley por haber “maquillado muertos”. Su presentación significó su vuelta a los escenarios después de diez años.

Antes de cantar participante explicó que es maquiladora profesional, caracterizadora teatral y realizadora de efectos especiales para cine. Estudia pericias forenses y evisceración, vive en Parque Patricios, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Eliana también hizo tanatopraxia y tanatoestética, que son actividades que se le practican a un cadáver reciente para mejorar su aspecto y así poder exponerlo en un velatorio. Lo primero respecta a la limpieza y conservación del cuerpo sin vida, mientras que lo segundo refiere al maquillaje y peluquería del mismo.

“Todo lo que hago con respecto a lo que sea imitar a la vida, lo llevo a mi trabajo. La mayoría de cosas que me piden en cine son accidentes y sangre, así que decidí ir a la fuente: estudiar lo real para llevarlo a mi profesión”, indicó.

La joven interpretó Tainted Love, de Soft Cell, y logró que sobre el final Ricardo Montaner y Soledad Pastorutti se dieron vuelta.